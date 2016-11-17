Долг «Манчестер Юнайтед» вырос до 338 миллионов фунтов

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что задолженность клуба выросла с 286 до 338 миллионов фунтов стерлингов. Ключевым фактором роста долга является непопадание в Лигу чемпионов.

Выручка в день матчей упала на 16,8 миллионов фунтов. По большей части это связано с тем, что 12 месяцев назад клуб за этот период провел на три домашних матча больше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, манкунианцы получили на 3,4 миллиона фунтов меньше.

Долг клуба вырос на 18 процентов – до 337,7 миллиона фунтов – во многом, из-за падения курса фунта по отношению к доллару.