Болельщики «Зенита» смогут бесплатно посетить гостевой матч с «Краснодаром»

Болельщикам «Зенита» не придется платить за пропуск на стадион «Краснодара» во время гостевого матча питерцев с «быками» в рамках 15-го тура РФПЛ. Данное решение краснодарский клуб принял с учетом того, что ранее поклонники сине-бело-голубых не были замечены в применении пиротехники и ненормативной лексики во время очных противостояний команд.

«В связи с тем что между клубами и болельщиками команд сложились продуктивные дружеские отношения, руководством «Краснодара» было принято решение, что клуб предоставит бесплатные билеты для посещения гостевого сектора. Данное решение руководства «Краснодара» продиктовано тем, что поклонники сине-бело-голубых последние несколько лет воздерживались от использования ненормативной лексики и пиротехники, поддерживая на стадионе атмосферу праздника и дружеского боления», – говорится в сообщении «Зенита».