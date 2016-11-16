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  • Новичок «Зенита» Лесовой принял российское гражданство, чтобы не считаться легионером в РФПЛ

Новичок «Зенита» Лесовой принял российское гражданство, чтобы не считаться легионером в РФПЛ

16 ноября 2016, 23:18
6

Футболист Даниил Лесовой, заявленный «Зенитом» для участия в чемпионате России, заявил, что принял российское гражданство с целью не считаться легионером в национальном чемпионате.

«Действительно, я получил российское гражданство. У меня родители россияне, а в Украине я получал паспорт, потому что должен был играть за юношескую сборную. А сейчас вижу перспективу в России, поэтому не хочу считаться легионером. Исключительно в этих целях я принял российское гражданство. После моего решения пишут много негативных комментариев в социальных сетях. Да, это неприятно, ведь я люблю и Украину, и Россию. Хотелось бы меньше всего этого.

Сейчас я подписал контракт с «Зенитом» на два года. Периодически тренируюсь с первой командой, а так выступаю за «молодежку». Сейчас есть проблемы с документами, поэтому до зимы я могу выступать только за «молодежку». Сейчас целью является переход в более сильный чемпионат, а в сборной России тоже хочется сыграть. Но пока цель – закрепиться в «Зените». Да, это непросто, но мы не ищем легких путей. Были другие предложения, но я принял такое решение», – сказал молодой футболист.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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super.zenitchik
1479331685
Хохлы, когда умнеют, становятся русскими - сказал Л.Н. Гумилев.
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policepnz
1479358502
плевок..))
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mik1954
1479363822
Интересно, что из этого получится, не хорошо если этот парень повторит судьбу Соловьева...
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Garrincha58
1479364913
хохол он и в африке хохол пересидит бабло неплохое заработает и свалит как Зинченко тем более уже сразу об этом говорит
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Dimon013
1479365631
Как-то быстро он перешел в Зенит)
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