Новичок «Зенита» Лесовой принял российское гражданство, чтобы не считаться легионером в РФПЛ

Футболист Даниил Лесовой, заявленный «Зенитом» для участия в чемпионате России, заявил, что принял российское гражданство с целью не считаться легионером в национальном чемпионате.

«Действительно, я получил российское гражданство. У меня родители россияне, а в Украине я получал паспорт, потому что должен был играть за юношескую сборную. А сейчас вижу перспективу в России, поэтому не хочу считаться легионером. Исключительно в этих целях я принял российское гражданство. После моего решения пишут много негативных комментариев в социальных сетях. Да, это неприятно, ведь я люблю и Украину, и Россию. Хотелось бы меньше всего этого.

Сейчас я подписал контракт с «Зенитом» на два года. Периодически тренируюсь с первой командой, а так выступаю за «молодежку». Сейчас есть проблемы с документами, поэтому до зимы я могу выступать только за «молодежку». Сейчас целью является переход в более сильный чемпионат, а в сборной России тоже хочется сыграть. Но пока цель – закрепиться в «Зените». Да, это непросто, но мы не ищем легких путей. Были другие предложения, но я принял такое решение», – сказал молодой футболист.