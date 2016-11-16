Акционеры «Динамо» приняли решение сохранить клуб

Президент РФС Виталий Мутко рассказал новости из стана столичного «Динамо» – акционеры клуба приняли решение сохранить его.

«Акционер клуба – общество «Динамо». Недавно у них прошло заседание попечительского совета, и общее направление на нем было принято следующее – клуб сохранить. Ну а если оно принято, можно сделать все для сохранения клуба.

Вот в РФС были огромные долги, все могли предъявить требования и организацию сделать банкротом. А если есть добрая воля, можно сделать все. Мы в РФС проделали огромную работу: провели реструктуризацию долгов, подписали договоры с кредиторами, банком», – рассказал Мутко.

Напомним, что недавно появилась информация о серьезных финансовых проблемах «Динамо».