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Акционеры «Динамо» приняли решение сохранить клуб

16 ноября 2016, 11:31
7

Президент РФС Виталий Мутко рассказал новости из стана столичного «Динамо» – акционеры клуба приняли решение сохранить его.

«Акционер клуба – общество «Динамо». Недавно у них прошло заседание попечительского совета, и общее направление на нем было принято следующее – клуб сохранить. Ну а если оно принято, можно сделать все для сохранения клуба.

Вот в РФС были огромные долги, все могли предъявить требования и организацию сделать банкротом. А если есть добрая воля, можно сделать все. Мы в РФС проделали огромную работу: провели реструктуризацию долгов, подписали договоры с кредиторами, банком», – рассказал Мутко.

Напомним, что недавно появилась информация о серьезных финансовых проблемах «Динамо».

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Динамо Мутко Виталий
Комментарии (7)
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FanatSerj
1479288412
"недавно появилась информация о серьезных финансовых" "Недавно" - уже заипли с этой новостью, лучше бы написали кого посадили за "честно" распиленный десяток миллиардов деревянных.
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juvseriy
1479289892
Гнать палкой всяких Погребняков с такими зарплатами!!! И посадить кто подписывал таких!!!
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yurdin
1479303475
Эта новость появилась параллельно с новостью о начале обысков в Роснано. Совпадение?)))
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ДСА
1479448433
Денег нет, долгов немеренно, но решение сохранить клуб есть. Удивительно!
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denisrebrikov
1479464407
Вот и хорошо, думаю все будет у нас хорошо, и еще буду много лет смотреть на свое ДИНАМО.
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NEMETSRUS
1479531702
ну и хорошо
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yorgenbarenz
1479551507
Мутко всё продолжает врать про долги РФС до его прихода.
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