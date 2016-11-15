Срок сдачи строящегося стадиона «Зенита» может быть в очередной раз перенесен

Сроки сдачи стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге могут быть снова перенесены. Это связано с расторжением контракта между городскими властями и Главгосэкспертизой России.

«Это техническое расторжение, которое было проведено по инициативе заявителя. Необходимость в нем возникла из-за того, что требуется согласовать проект стадиона в других органах, чего заявители не успели сделать в установленные законодательством сроки», – объяснила расторжение договора руководитель пресс-службы Главгосэкспертизы России Анна Ковалева.

Сообщается, что без заключения Главгосэкспертизы арена не может быть достроена и введена в эксплуатацию. Таким образом, из-за расторжения соглашения сроки сдачи могут быть перенесены.