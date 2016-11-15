Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Срок сдачи строящегося стадиона «Зенита» может быть в очередной раз перенесен

Срок сдачи строящегося стадиона «Зенита» может быть в очередной раз перенесен

15 ноября 2016, 20:32
22

Сроки сдачи стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге могут быть снова перенесены. Это связано с расторжением контракта между городскими властями и Главгосэкспертизой России.

«Это техническое расторжение, которое было проведено по инициативе заявителя. Необходимость в нем возникла из-за того, что требуется согласовать проект стадиона в других органах, чего заявители не успели сделать в установленные законодательством сроки», – объяснила расторжение договора руководитель пресс-службы Главгосэкспертизы России Анна Ковалева.

Сообщается, что без заключения Главгосэкспертизы арена не может быть достроена и введена в эксплуатацию. Таким образом, из-за расторжения соглашения сроки сдачи могут быть перенесены.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka69
1479231846
И так будет всегда!!!Всегда будут отговорки!!!
Ответить
kykyi
1479232228
Следующая инициатива заявителя, это письмо к ФИФА, с просьбой о переносе сроков проведения ЧМ?
Ответить
VVM1964
1479233248
НАД ЭТИМ ДАЖЕ УЖЕ ПОТЕШАТЬСЯ НЕТ ЖЕЛАНИЯ .
Ответить
kykyi
1479234085
Если перевести с бюрократического на русский, строили без утвержденного проекта. Круто, очень круто.
Ответить
alp
1479234282
у одного тонну двести денег нашли.. второй на 2 млн бакинских спалился... а тут всего лишь привычный перенос даты сдачи стадика.. даже говорить не о чем.
Ответить
alll-1
1479234436
начали строить стадион ,а достраивают цирк
Ответить
filosof sparty
1479235058
Ну когда уже сине-бело-голубые вибратором обзаведутся!??
Ответить
polt
1479238512
Бррррр..... Улюкаевщина!
Ответить
Каратель помойников
1479272000
просто сидят и думают как очередной миллиард распилить
Ответить
vladimir-7
1479278187
Игры на Кубок конфедераций нужно переносить в Грозный или Краснодар.
Ответить
Главные новости
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
4
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
1
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
9
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
24
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
2
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+