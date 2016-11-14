Роналду подписал пожизненный контракт с Nike

Форвард «Реала» Криштиану Роналду подписал с производителем спортивной экипировки Nike пожизненный контракт, по которому он будет получать ежегодно по 24 миллиона долларов. К 73 годам португалец сможет получить от этого спонсора миллиард долларов.

Роналду стал третьим спортсменом, после баскетболистов ЛеБрона Джеймса и Майкла Джордана, заключившим такое соглашение с компанией. Напомним, на днях стало известно о продлении контракта 31-летнего футболиста с «Реалом» до 2021 года. В его условиях – увеличение зарплаты до 24 миллионов евро за сезон плюс бонусы в размере одного миллиона.