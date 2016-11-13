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  • Мутко: «Никто не говорит, что госкорпорации перестанут тратить деньги на футбол»

Мутко: «Никто не говорит, что госкорпорации перестанут тратить деньги на футбол»

13 ноября 2016, 19:40
6

Глава РФС Виталий Мутко отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что необходимо подготовить и представить предложения по поэтапному сокращению финансирования профессионального спорта.

«Никто не говорит о том, что завтра госкорпорациям будет запрещено тратить деньги на футбол. У нас сейчас сложное время, при таком ограничении приоритет будет отдан социальным проектам. Важно, чтобы деньги, которые спонсоры дают клубам, не уходили на выплату огромных сумм агентам, отступных. С другой стороны, если наши клубы будут играть, как сборная – они никогда не смогут заработать, кто нам даст денег после просмотра матча Катар – Россия?» – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (6)
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bringing
1479057010
Ой всё
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ufos73
1479058366
Цыгану теперь придется воровать бразильцев, денег нет )))
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edw7777
1479062913
Уйдите оба по добру по здорову...
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Aztec58
1479070901
Короче, Зенит - главный социальный проект.
Ответить
yorgenbarenz
1479113603
А до того,как петух вам расклевал задницу,не могли утихомирить т.н. агентов-обыкновенных прощелыг?
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Gullit 76
1479136009
Денег?Нет.По морде? Да.У на как всё было при Петре так и осталось.Пока с дубиной не придёт по хребту не даст - ничего не происходит.
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