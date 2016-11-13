Мутко: «Никто не говорит, что госкорпорации перестанут тратить деньги на футбол»

Глава РФС Виталий Мутко отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что необходимо подготовить и представить предложения по поэтапному сокращению финансирования профессионального спорта.

«Никто не говорит о том, что завтра госкорпорациям будет запрещено тратить деньги на футбол. У нас сейчас сложное время, при таком ограничении приоритет будет отдан социальным проектам. Важно, чтобы деньги, которые спонсоры дают клубам, не уходили на выплату огромных сумм агентам, отступных. С другой стороны, если наши клубы будут играть, как сборная – они никогда не смогут заработать, кто нам даст денег после просмотра матча Катар – Россия?» – сказал Мутко.