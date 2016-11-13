Зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» признаны самыми высокими в мире

Футболисты «Манчестер Юнайтед» получают самую высокую зарплату. Такие данные опубликовала британская пресса.

Так, в среднем футболист «МЮ» получает 5,77 миллиона фунтов в год (110 тысяч в неделю). На втором месте рейтинга идет «Барселона», чьи футболисты имеют оклад в 5,65 миллиона в год. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» (5,42).

Также в первую десятку попали «Реал» (5,05), «Челси» (4,51), «ПСЖ»(4,47), «Бавария» (4,16), «Ювентус» (3,97), «Арсенал» (3,7) и «Ливерпуль» (3,01).