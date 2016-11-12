Кавазашвили: «Акинфеев уже все. Он давно выдохся, а мы продолжаем его ставить и ставить»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению экс-футболиста, россиянину психологически нужно дать отдохнуть.

«Акинфеев уже все. Он давно уже выдохся, а мы все его ставим и ставим. Надо дать ему отдохнуть по-человечески. Не может один вратарь чисто психологически быть в хорошей форме, если его постоянно нагружать. Мы сегодня уже не можем найти третьего вратаря просто потому, что полностью обесценили эту позицию. Раньше по пять человек стояло в очереди в каждой команде, а сейчас можно только рассматривать Реброва, Джанаева и Крицюка. У нас прекрасные бывшие вратари работают тренерами в клубах – взять тот же ЦСКА. Ексель-моксель, неужели они не могут никого воспитать?» – сказал Кавазашвили в интервью «Собеседнику».