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  • Кавазашвили: «Акинфеев уже все. Он давно выдохся, а мы продолжаем его ставить и ставить»

Кавазашвили: «Акинфеев уже все. Он давно выдохся, а мы продолжаем его ставить и ставить»

12 ноября 2016, 21:14
16

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению экс-футболиста, россиянину психологически нужно дать отдохнуть.

«Акинфеев уже все. Он давно уже выдохся, а мы все его ставим и ставим. Надо дать ему отдохнуть по-человечески. Не может один вратарь чисто психологически быть в хорошей форме, если его постоянно нагружать. Мы сегодня уже не можем найти третьего вратаря просто потому, что полностью обесценили эту позицию. Раньше по пять человек стояло в очереди в каждой команде, а сейчас можно только рассматривать Реброва, Джанаева и Крицюка. У нас прекрасные бывшие вратари работают тренерами в клубах – взять тот же ЦСКА. Ексель-моксель, неужели они не могут никого воспитать?» – сказал Кавазашвили в интервью «Собеседнику».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (16)
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Bivaliy67
1478974908
"Ексель-моксель" - а я читаю - Асксель Витсель. По Фрейду...
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KingRey21
1478975371
Хоть кто-то это понимает,полностью поддерживаю!!!
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каа
1478977252
С какого это перепугу Игорь выдохся...?! Нет защиты -да! Нет нападения -да! Полузащита есть - но ходят по полю со скоростью черепахи...((( А виноваты вратари... Сегодня В России как никогда много классных киперов Акинфеев, Джанаев, Ребров, Крицюк, Беленов, Селехов, Гильерме... и это не все... Игорь лучший .. Но даже он не в силах вытаскивать матчи в одиночку...никто не в силах...
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komandos99
1478977908
Млять,надумали себе "супер вратаря",а теперь хотят чего то
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Небесная
1478981732
Ясен перец Акинфеев устал, если он играет один что в ЦСКА что в сборной
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кошмарик
1478982035
Полностью согласен.. Акинфеев после травмы уже не играет,а просто отбывает номер.. может боязнь рецидива,но скорее всего он просто "наелся" футболом..
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polt
1478983049
Жалко Игоря, хороший вратарь... Но уже действительно устал от безнадежной игры защитников, особенно в играх в ЛЧ и за супер-сборную...
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Nerlinger
1478992343
Здесь не Акинфеева, а всю сборную в Сибирь надо на перевоспитание
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арейская
1478999344
А я полностью согласна с Казавашвили, нет , я не умаляю заслуг Игоря, он хороший голкипер, но, правда, дайте ему отдохнуть хотя бы матча три-четыре, вот даже последний матч с Катаром, почему не выставить Джанаева или Крицюка, нет опять он-же, незаменимый, но почему на товарняк-то сделать ем у передышку, я видела, почувствовала как переживал он эту неудачу
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Непутриот
1479004995
100 лет твержу, что Акинфеев-худший вратарь мира, а блат в футболе у нас как был, так и есть, впрочем как везде!!!
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