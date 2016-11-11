Роналду: «Никто не сможет стать следующим Роналду»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, есть ли среди молодых футболистов игрок, который может быть похож на него.

«Никто не сможет стать следующим Криштиану Роналду, не бывает двойников. Каждый будет тем, кем должен быть, но не кем-то, кто уже есть. Такого не бывает.

В Европе я вижу много молодых талантов, некоторых могу перечислить: Ренату Саншеш, Андре Гомеш или Жоао Мариу. Есть из кого выбирать, а ведь я назвал только португальцев. В Европе есть множество игроков, способных зайти далеко. Я очень доволен, потому что эти таланты подтверждают, что футбол всего будет силен», – сказал Роналду.