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  • На новом стадионе «Зенита» идут работы по устранению вибрации поля

На новом стадионе «Зенита» идут работы по устранению вибрации поля

11 ноября 2016, 21:36
8

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал ход строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. По его словам, сейчас там идут работы по устранению вибрации поля.

«Проблема генподрядчику известна, конкретный план, как ее устранить, есть. Поле после укрепления закатят обратно, проведут замеры, потом решат, нужны ли дополнительные мероприятия, или все в порядке. Очень правильно, что за основу берутся показатели газона на «Петровском», где он абсолютно стабилен.

Время есть. Всем понятно, что строительная готовность – это декабрь, потом будет еще техническое оснащение арены, приведение ее в футбольный режим. Времени еще хватает», – сказал Сорокин.

Напомним, ранее ФИФА подтвердила, что поле имеет проблемы с вибрацией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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гриффон
1478890506
всё будет в порядке
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kanav67
1478896865
А сколько бабла под эту вибрацию своруют никто не знает. Знают что много, а после вибрации найдут кавитацию, а потом турбулентность, а уже когда всем достанется тогда и откроют стадион "Вибратор"
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kvm
1478933729
самый большой батут в мире родили...
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Lexa_Lexa
1478936988
Сколько ж можно уже приводить там все в порядок, наймите таджиков уже, пусть захерачат за неделю
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КЛЕОПАТРА
1478945479
мдааа,меня в принципе и Петровский вполне устраивает!
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ribavadim
1478958856
Если мучают вибрации, значит без шамана не обошлось...
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PopCorn963
1478962962
─N млрд рублей
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