На новом стадионе «Зенита» идут работы по устранению вибрации поля

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал ход строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. По его словам, сейчас там идут работы по устранению вибрации поля.

«Проблема генподрядчику известна, конкретный план, как ее устранить, есть. Поле после укрепления закатят обратно, проведут замеры, потом решат, нужны ли дополнительные мероприятия, или все в порядке. Очень правильно, что за основу берутся показатели газона на «Петровском», где он абсолютно стабилен.

Время есть. Всем понятно, что строительная готовность – это декабрь, потом будет еще техническое оснащение арены, приведение ее в футбольный режим. Времени еще хватает», – сказал Сорокин.

Напомним, ранее ФИФА подтвердила, что поле имеет проблемы с вибрацией.