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  • Фанат «Спартака» пожаловался «Аэрофлоту» на рекламу ЦСКА в самолете

Фанат «Спартака» пожаловался «Аэрофлоту» на рекламу ЦСКА в самолете

10 ноября 2016, 22:16
67

Болельщик «Спартака» Валерий Родин написал жалобу авиакомпании «Аэрофлот», поводом для которой послужила увиденная им в самолете реклама ЦСКА.

«Я нахожусь в полном недоумении относительно мерзкого ролика, показанного всем пассажирам при запуске видеосистемы «Летайте «Аэрофлотом», болейте за ЦСКА». Я из 44-х лет, прожитых на свете, 37 болею за «Спартак», ЦСКА не люблю всей душой и не хочу видеть эту гадость, заплатив деньги за четыре билета бизнес-класса.

Поместите это видео в раздел «По желанию», а лучше – в сортир, и помните – человеку проще стать гомосексуалистом, чем поменять футбольный клуб. Относитесь с уважением к привязанностям и увлечениям ваших пассажиров. ОуКБ!» – сказано в тексте жалобы Родина.

Добавим, что «Аэрофлот» является официальным спонсором ЦСКА.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (67)
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alexidj
1478806045
хаха красавчеГГ))
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Dobroe Teplo za CSKA
1478807001
44 года опущенный петух
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GrimmBrothersTeam
1478809941
Валерий Родин , а не пойти бы тебе на >>> со своей провокацией. Если бы болел 44 года, обходил бы аэрофлот, титульного спонсора ЦСКА за 100 км. и летал бы своими свинэйрлайнс... А то как покупать билет в бизнес аэрофлота норм, а лететь и 2 минуты посмотреть ролик, сразу никак...
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Kulimen
1478813209
Вот говно...нахрен тогда поперся в авиакомпанию Аэрофлот?? Всем известно, чьи они главные спонсоры. Других авиакомпаний полно, а выбрал же именно этот...заткнулся бы и сидел на жопе смирно.
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APchelov
1478814108
Несомненно, скоро повсюду будут красоваться красно-белые рекламы, аналогичные логотипу МАТЧ-ТВ и сопровождаемые визгом
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СЛАВА 81
1478814109
Удачи, Вам Валерий, Я с Вами полностью согласен ))))))
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Небесная
1478819796
летел бы в сортире
Ответить
cska-62
1478824462
"...человеку проще стать гомосексуалистом..." Вот и вся разгадка сущности этого Валерия Родина, который "косит" под болельщика "Спартака"... Неужели непонятно?
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aguila_real
1478828640
есть же больные люди)
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Добрый Бобер
1478836112
Предлагаю, призывы болеть за ЦСКА прировнять к пропаганде гомосексуализма!
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