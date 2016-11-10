Фанат «Спартака» пожаловался «Аэрофлоту» на рекламу ЦСКА в самолете

Болельщик «Спартака» Валерий Родин написал жалобу авиакомпании «Аэрофлот», поводом для которой послужила увиденная им в самолете реклама ЦСКА.

«Я нахожусь в полном недоумении относительно мерзкого ролика, показанного всем пассажирам при запуске видеосистемы «Летайте «Аэрофлотом», болейте за ЦСКА». Я из 44-х лет, прожитых на свете, 37 болею за «Спартак», ЦСКА не люблю всей душой и не хочу видеть эту гадость, заплатив деньги за четыре билета бизнес-класса.

Поместите это видео в раздел «По желанию», а лучше – в сортир, и помните – человеку проще стать гомосексуалистом, чем поменять футбольный клуб. Относитесь с уважением к привязанностям и увлечениям ваших пассажиров. ОуКБ!» – сказано в тексте жалобы Родина.

Добавим, что «Аэрофлот» является официальным спонсором ЦСКА.