Финансирование «Динамо» будет значительно сокращено

Руководство «Динамо» приняло решение сократить финансирование команды. Попечительский совет клуба на своем заседании подтвердил о необходимости оптимизации расходов.

«Попечительский совет прошел в конструктивной обстановке, мною была предоставлена информация о состоянии дел в ВФСО «Динамо» и ФК «Динамо». Финансирование клуба будет значительно сокращено, что и подтвердил совет на вчерашнем заседании, однако переговорный процесс еще идет. И общество, и клуб будут принимать меры по диверсификации источников дохода, оптимизации расходов и в целом повышению эффективности деятельности обеих структур.

Проблема долговой нагрузки в настоящий момент не является критической. Главная проблема, которая сегодня волнует «Динамо», — это будущие источники финансирования клуба. Я бы воздержался от разглашения суммы долга, так как она постоянно меняется, это связано с текущими расходами, с обслуживанием долга, курсовыми разницами и многими другими факторами», – заявил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский.