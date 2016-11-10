Коплин: «Канделаки и Билан не хотели идти на компромисс с другими сотрудниками «Матч ТВ»

Бывший продюсер спортивных трансляций «Матч ТВ» Чарльз Коплин рассказал о том, как ему работалось на телеканале. Напомним, что Коплин работал на «Матч ТВ» с июля 2015 года по февраль 2016.

«Когда я согласился работать на «Матч ТВ», Канделаки и Билан еще не наняли. Ушел с канала я по нескольким причинам. Я не чувствовал, что мог приносить пользу без борьбы. Кроме того, не хотелось быть связанным с продуктом, который русские, которых я уважаю, не считают очень хорошим. Еще мне не давали разрешение на работу в России, юрист говорил, что это рискованно. А когда Александр Вронский покинул «Матч ТВ» и не удавалось наладить связь с новым генеральным директором, я понял, что пора уйти.

Если в будущем менеджмент сменится, я задумаюсь о возвращении. Потому что я все еще верю, что «Матч ТВ» может достичь успеха. Рабочие совещания меня расстраивали. Была внутренняя борьба между группами сотрудников, это вносило непродуктивность в общий процесс.

У Канделаки и Билан было четкое ощущение, что необходимо сделать, и они не хотели идти на компромисс. Остальные были разочарованы их агрессивным подходом. Я бы сказал, что женщины взяли все под свой контроль.

Думаю, Билан и Канделаки считали, что человек, не живущий в России, не может понять местную культуру, что нужно быть русским, чтобы быть эффективным. Билан вообще была единственной, кто не говорил по-английски, она настаивала на том, чтобы встречи проходили на русском. Когда меня принимали на работу, то говорили, что английский не будет проблемой. Так что мне было сложнее работать эффективно», – отметил Коплин.