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Бубнов: «Даю 70% на чемпионство «Спартака», «Зенита» – 30%»

9 ноября 2016, 17:52
42

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что красно-белые являются основными кандидатами на чемпионство в РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Не стоит спешить. Но, могу сказать, что «Спартак» может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. На такой вариант приходится 90%, даже больше. На сегодняшний день его возможное чемпионство оцениваю на 70%, а остальные 30% у «Зенита». Кроме питерцев, у «Спартака» нет сейчас конкурентов за золотые медали. У меня почти нет сомнений, что красно-белые будут играть в Лиге чемпионов», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Спартак Зенит Бубнов Александр
Комментарии (42)
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TRELL
1478703906
А толку,что Спартак будет играть в лиге чемпионов?!
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ttter
1478704027
После отставки Аленичева и прихода Карреры шансы Спартака на чемпионство оценивали 10-12% после 12 туров шансы оцениваются в районе 40% и есть предпосылки к стремительному росту этого процента.
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seawave
1478704277
Бубнов, ты чего, опять с ума сходишь что ли?
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478705021
Поживём увидим
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VGreen
1478705096
бля, ненавижу этих охуенных экспертов, прям капитаны очевидность: в начале сезона орали как же хуево играет спартак и что шансов нет, когда спартак заиграл хорошо и идет первым - орут, что спартак-чемпион. то стоит спартаку 2-3 игры провалить, снова будут орать, что шансов нет, всё как обычно. охуенная прям экспертиза.
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alll-1
1478705877
в следующем году узнаем
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oyabun
1478706097
Все эти прогнозы гроша ломанного не стоят. Что убедительно показали выборы в США, накануне которых победу Клинтон предрекали куда более маститые эксперты с вероятностью от 80 до 95%. И что в итоге? Так что я к таким вот "прорирациниям" отношусь крайне негативно. Надо просто спокойно работать над своей игрой любому клубу и успех обязательно придет. Чего и желаю Спартаку!
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kuchipachi
1478706455
Чем больше все эти эксперты говорят о чемпионстве, тем тяжелее команде психологически, особенно если они с кем то оступятся. Так что лучше пусть говорят про отсутствие чемпионской игры, чем про чемпионство
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за ЦСКА с 1980г
1478708340
Спартак Чемпион на 33%. Остальное оставьте ЦСКА и Зениту..
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P_D
1478709782
да не вытянут судейки поросят. бомжи перекупят. все интересней становиться кто из них больше денег валит в судейский корпус
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