Бубнов: «Даю 70% на чемпионство «Спартака», «Зенита» – 30%»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что красно-белые являются основными кандидатами на чемпионство в РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Не стоит спешить. Но, могу сказать, что «Спартак» может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. На такой вариант приходится 90%, даже больше. На сегодняшний день его возможное чемпионство оцениваю на 70%, а остальные 30% у «Зенита». Кроме питерцев, у «Спартака» нет сейчас конкурентов за золотые медали. У меня почти нет сомнений, что красно-белые будут играть в Лиге чемпионов», – заявил Бубнов.