Смородская не просила Тарасова надевать футболку с Путиным

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» опровергла некоторые слухи, связанные с периодом ее работы в клубе.

– Покидая «Локомотив», вы выдали сотрудникам клуба, ушедшим вместе с вами, 12 окладов.

– Ложь. Неправда.

– Вы прослушивали телефоны сотрудников клуба.

– Ложь.

– Журналисты «Спорт-Экспресса» опубликовали расследование, в котором говорят об обратном. Они врут?

– Да.

– Вы убедили Дмитрия Тарасова надеть майку с изображением Путина.

– Ложь. Это абсолютная ложь, я готова пройти детектор.

– По вашему указанию Максим Беляев каждый день получал банку черной икры и стакан свежевыжатого гранатового сока.

– Бред сивой кобылы. Первого апреля он сказал, а вы поверили. Если низкий гемоглобин, то гранатовый сок прописывали, но у нас все были с нормальным гемоглобином, – сказала Смородская.