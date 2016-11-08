Смородская: «Плохо живу без «Локомотива». Могу возглавить любой клуб»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что скучает по работе в клубе, и прокомментировала неудачные результаты команды в нынешнем сезоне.

«Плохо живу без «Локомотива», скучаю. Общаюсь со всеми футболистами «Локо», постоянно смотрю игры РФПЛ.

Не знаю, что происходит сейчас с «Локо». Наверное, слишком много перемен. Я ушла, тренер сменился – чересчур много перемен. Нынешнее 11-е место «Локомотива» – это не моя вина.

Слухи о том, что я приду в «Динамо»? Я могу возглавить любой клуб. Если поступит предложение, то подумаю», – сказала Смородская в эфире программы «Культ тура».