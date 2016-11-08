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  • Смородская: «Плохо живу без «Локомотива». Могу возглавить любой клуб»

Смородская: «Плохо живу без «Локомотива». Могу возглавить любой клуб»

8 ноября 2016, 19:05
13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что скучает по работе в клубе, и прокомментировала неудачные результаты команды в нынешнем сезоне.

«Плохо живу без «Локомотива», скучаю. Общаюсь со всеми футболистами «Локо», постоянно смотрю игры РФПЛ.

Не знаю, что происходит сейчас с «Локо». Наверное, слишком много перемен. Я ушла, тренер сменился – чересчур много перемен. Нынешнее 11-е место «Локомотива» – это не моя вина.

Слухи о том, что я приду в «Динамо»? Я могу возглавить любой клуб. Если поступит предложение, то подумаю», – сказала Смородская в эфире программы «Культ тура».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (13)
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КOTЛИН
1478621475
Кому ты на хрен нужна
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кошмарик
1478621555
Олюшка!! у тебя что,бабки заканчиваются??? или семья требует трудоустройства???
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yorgenbarenz
1478624146
Кошмар-то ! Совести совсем нет !
Ответить
BorisoW
1478625886
Бабки кончились у Оли,плачет бедненькая...
Ответить
multiscan
1478626924
Спасибо,не надо!
Ответить
bafor
1478629709
В Зенит!
Ответить
sergan113
1478634382
В конюшне сейчас дела неважнецкие, может попробуешь?
Ответить
Argon
1478636081
Пусть Жемчужину возрождает. За свои бабки.
Ответить
headdevil
1478638146
Возглавь кухню и не ори
Ответить
LokoGoGo
1478680111
ДЮСШ Губкин
Ответить
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