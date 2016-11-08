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«Краснодар» зимой планирует усилить три-четыре позиции

8 ноября 2016, 01:24
28

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о планах «быков» во время зимнего трансферного окна. По словам владельца клуба, «горожане» планирует приобрести футболистов на три-четыре позиции.

«Усиление будет в меру возможностей. Готовы ли предложить за одного игрока 15-20 миллионов евро? Это не вопрос количества долларов, а вопрос качества футболиста. Селекционная служба, приобретающая футболиста за 20 миллионов, по большому счету, может быть, даже не нужна. Я сам могу за 20 миллионов купить. А вот найти футболиста за разумные деньги…

Мы сегодня с селекционной службой смотрели и нашли очень хорошего парня. На следующей неделе выйдем с ним на переговоры. Из какой он страны и на какой позиции играет, я вам, конечно, не скажу. Есть три-четыре позиции, которые мы точно хотим усилить в зимнее трансферное окно», – сказал Галицкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (28)
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vsolon
1478580676
а кого в академии своей готовите тогда?
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Фан666
1478583593
давайте давайте, а то третьими вам не буть
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sochi-2013
1478590114
Когда я предлагал Галицкому вмешаться, после двух неудачных матчей, то не думал, что будет так радикально (увольнения Кононова), а надеялся именно на такой вариант. Если уж менять тренера, то не "шило на мыло", где "мыло" не очевидно. Может получиться, что шило поменяли на пшик.
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kanav67
1478590500
У Краснодара и так сейчас 13 легионеров в заявке. Играют все время на пределе лимита. Куда еще?
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Каратель помойников
1478591853
конечно усиливайте,чемп интереснее будет и другие зашевеляться ".Это не вопрос количества долларов, а вопрос качества футболиста. Селекционная служба, приобретающая футболиста за 20 миллионов, по большому счету, может быть, даже не нужна. Я сам могу за 20 миллионов купить. А вот найти футболиста за разумные деньги…"-а вот это видимо про зеню фраза была)
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Den Bull
1478592205
Было бы неплохо
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Nazar800
1478598776
Березуцких с Игнашевичем...
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Argon
1478599524
1-я позиция - Кононова вернуть. Хватит ему стажироваиься
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REDAT
1478700777
Отличная новость,удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!
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REDAT
1478706347
Надо нашему "Краснодару" усиление, а то с таким количеством травм у ведущих игроков нам трудно идти без потерь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вперед "БЫКИ"!!!!!!!!
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