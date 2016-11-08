«Краснодар» зимой планирует усилить три-четыре позиции

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о планах «быков» во время зимнего трансферного окна. По словам владельца клуба, «горожане» планирует приобрести футболистов на три-четыре позиции.

«Усиление будет в меру возможностей. Готовы ли предложить за одного игрока 15-20 миллионов евро? Это не вопрос количества долларов, а вопрос качества футболиста. Селекционная служба, приобретающая футболиста за 20 миллионов, по большому счету, может быть, даже не нужна. Я сам могу за 20 миллионов купить. А вот найти футболиста за разумные деньги…

Мы сегодня с селекционной службой смотрели и нашли очень хорошего парня. На следующей неделе выйдем с ним на переговоры. Из какой он страны и на какой позиции играет, я вам, конечно, не скажу. Есть три-четыре позиции, которые мы точно хотим усилить в зимнее трансферное окно», – сказал Галицкий.