Василий Титов назвал истерическими воплями слухи о гибели «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Василий Титов опроверг информацию, согласно которой московский клуб в ближайшем будущем может быть расформирован. Напомним, ранее сообщалось, что долги бело-голубых перед кредиторами составляют около 13 миллиардов рублей.

«Динамо» на краю гибели и может исчезнуть с карты? Такие вопли истерические комментировать вообще бессмысленно. Все нормально с клубом. Сложно, но все нормально с клубом. А истерические вопли комментировать не собираюсь», – сказал Титов.