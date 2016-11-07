Бубнов: «Шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне равны нулю»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ равны нулю. Как отметил специалист, максимумом, на который может претендовать московский клуб, является попадание в зону Лиги Европы. На данный момент красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Шансы ЦСКА на чемпионство? После потери очков дома с «Амкаром», думаю, они равны нулю. «Спартак» и «Зенит» по игре намного превосходят армейцев. К тому же ЦСКА поджимают и другие команды – «Терек» уже обошел по очкам, на подходе «Ростов», «Краснодар» и «Амкар». Армейцам будет очень тяжело в этом сезоне, их максимум – борьба за место в Лиге Европы», – сказал Бубнов.