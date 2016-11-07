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  • Бубнов: «Шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне равны нулю»

Бубнов: «Шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне равны нулю»

7 ноября 2016, 19:12
30

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ равны нулю. Как отметил специалист, максимумом, на который может претендовать московский клуб, является попадание в зону Лиги Европы. На данный момент красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Шансы ЦСКА на чемпионство? После потери очков дома с «Амкаром», думаю, они равны нулю. «Спартак» и «Зенит» по игре намного превосходят армейцев. К тому же ЦСКА поджимают и другие команды – «Терек» уже обошел по очкам, на подходе «Ростов», «Краснодар» и «Амкар». Армейцам будет очень тяжело в этом сезоне, их максимум – борьба за место в Лиге Европы», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (30)
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Mi6
1478535443
Если слуца подвинуть, то всё ещё может наладится...
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SpazMatikus
1478535483
Что то конюшся совсем сдала,прибавляйте что ли все же чемпеонство лучше брать с боле менее сильными командами
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belarus-gomel
1478536011
с математической точки зрения шансы 50%, т.к. варианта всего ДВА!! либо станет ЦСКА чемпионом, либо нет!!! а вот вероятность стать ЦСКА чемпионом - это совсем другое дело... я понимаю, что у Бубнова с русским языком не очень...
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ttter
1478536192
Цска в себя ещё придёт,только как скоро это пока непонятно.
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+50/-50
1478536832
Место ЦСКА в этом сезоне от 6 и вниз. Объективно Спартак, Зенит, Ростов, Краснодар, Терек показывают игру гораздо интересней и осмысленней. У этих команд просматривается рисунок игры и желание побороться за медали ( попасть в "еврозону" ). ЦСКА в этом сезоне просто рухнул. Тренер находится в состоянии грогги после ЧЕ. ЦСКА находится во мраке ночи, и просвета не видно.
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Gerero2198
1478537261
Тоже мне нашелся эксперт. Еще и половина чемпионата не сыграно, а он уже похоронил ЦСКА. Может в зимнее трансферное окно половина "Барсы" за бесплатно перейдет в ЦСКА.
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Krics
1478538131
Бубен жжет!Или владеет инфой, что Гинер не проплатил, очередь Милера, а здесь СПАРТАК с итальянцем их пулл разбили?!!!!
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sobaka120982
1478540237
Ну дак ано все к этому и шло.... Ле. Это максимум и то лучше бы не попали туда,позориться только.
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Андрей Ермошин
1478541420
У Цеська все к этому и шло, регресс игроков, провал тренерской и селекционной работы, предпосылок для попадания в пятерку - 0.
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Антибиотик
1478543463
Ребята, еще первый круг не закончен, да ещё и весна впереди. Всё сто раз поменяется.
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