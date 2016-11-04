Инфантино хочет ограничить допустимую численность составов клубов

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что считает необходимым ограничить численность составов клубов, чтобы те не злоупотребляли покупкой молодых игроков с последующей арендой.

«Я уверен, что это неправильно, но сейчас это разрешено. Мне не кажется правильным, что клубы сначала набирают лучших молодых игроков, а потом раздают их направо и налево – это плохо и для развития футболиста, и для самого клуба.

Ограничение численности составов могло бы решить проблему. Я буду распространять это мнение, мы должны установить лимиты составов», – сказал Инфантино.

Добавим, что, например, «Челси» сейчас имеет в своем составе 37 футболистов, выступающих в арендах в других клубах.