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Карпин ни при каких условиях не готов возглавлять ЦСКА

4 ноября 2016, 18:18
22

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» подчеркнул, что ни за что не возглавит ЦСКА. По словам специалиста, он даже не будет рассматривать это предложение, если оно поступит.

– Вам звонок от Гинера с предложением возглавить ЦСКА. Ваша реакция?

– Нет.

– Почему?

– Потому что. Я миллион раз уже говорил.

– Это невозможно представить себе?

– Нет.

– Потому что вы спартаковец?

– Да.

– Но Фигу же перешел из «Барселоны» в «Реал»...

– И Онопко в ЦСКА перешел, и еще кто-то переходил. И так же можно найти примеры, кто отказывался переходить.

– Есть шанс, что вы передумаете?

– Нет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карпин Валерий
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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yurman77
1478273005
Вот Онопко в ЦСКА, это вообще ни в какие ворота не лезет! Это лысая иуда!!!
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Aztec58
1478273023
Блин, ну, к чему фуйней заниматься, а? Ох уж эти представители второй древнейшей профессии.
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yorgenbarenz
1478273068
И слышно стало,как рыдает Гинер, и видно,как приободрился Слуцкий.Даже спокойно сидит и не мотается.
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Essence
1478273241
Вот что у Карпина всегда получалось восхитительно,так это содеражательные и локоничные ответы)
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turist82
1478273249
Уважаю Карпина все таки. Смелый человек..не побоялся после проигрыша к фанатам выйти и ответить по-мужски. В чем не откажешь так это в прямоте и в характере. Красно-белый навсегда! И футболистом был таким, и тренером, и человеком остается!
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vladimir-7
1478274192
Да этого придурка никто из ведущих клубов никогда в жизни не пригласит. В РФПЛ Карпуше делать нечего. Езжай в Эстонию.
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bset
1478274832
Дзюба: "Никогда не буду играть за Зенит и ЦСКА"
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кошмарик
1478276375
конеболелы орут - неВалерим!!!
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kimi2005
1478276702
Карпуша-трепло
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barbardir
1478285428
Первый раз вижу, чтобы журналисты переписали интервью слово в слово, ничего не добавив и не вырезав
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