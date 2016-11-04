Карпин ни при каких условиях не готов возглавлять ЦСКА

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» подчеркнул, что ни за что не возглавит ЦСКА. По словам специалиста, он даже не будет рассматривать это предложение, если оно поступит.

– Вам звонок от Гинера с предложением возглавить ЦСКА. Ваша реакция?

– Нет.

– Почему?

– Потому что. Я миллион раз уже говорил.

– Это невозможно представить себе?

– Нет.

– Потому что вы спартаковец?

– Да.

– Но Фигу же перешел из «Барселоны» в «Реал»...

– И Онопко в ЦСКА перешел, и еще кто-то переходил. И так же можно найти примеры, кто отказывался переходить.

– Есть шанс, что вы передумаете?

– Нет.