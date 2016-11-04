Карпин ни при каких условиях не готов возглавлять ЦСКА

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» подчеркнул, что ни за что не возглавит ЦСКА. По словам специалиста, он даже не будет рассматривать это предложение, если оно поступит.
– Вам звонок от Гинера с предложением возглавить ЦСКА. Ваша реакция?
– Нет.
– Почему?
– Потому что. Я миллион раз уже говорил.
– Это невозможно представить себе?
– Нет.
– Потому что вы спартаковец?
– Да.
– Но Фигу же перешел из «Барселоны» в «Реал»...
– И Онопко в ЦСКА перешел, и еще кто-то переходил. И так же можно найти примеры, кто отказывался переходить.
– Есть шанс, что вы передумаете?
– Нет.
Источник: «Матч ТВ»