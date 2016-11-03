ФИФА подтвердила наличие проблем со стабилизацией поля на стадионе «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита». Напомним, что данный стадион должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Во время последнего совместного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на «Стадион Санкт-Петербург», который состоялся 31 октября 2016 года, была выявлена проблема со стабилизацией поля. Представители городских властей признали наличие сложностей. Также была достигнута договоренность, что инженеры вскоре предложат решение, которое позволит стабилизировать поле. ФИФА будет следить за развитием ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.