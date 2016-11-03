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  • ФИФА подтвердила наличие проблем со стабилизацией поля на стадионе «Крестовский»

ФИФА подтвердила наличие проблем со стабилизацией поля на стадионе «Крестовский»

3 ноября 2016, 21:13
6

ФИФА подтвердила наличие проблем со стабилизацией поля на стадионе «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита». Напомним, что данный стадион должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Во время последнего совместного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на «Стадион Санкт-Петербург», который состоялся 31 октября 2016 года, была выявлена проблема со стабилизацией поля. Представители городских властей признали наличие сложностей. Также была достигнута договоренность, что инженеры вскоре предложат решение, которое позволит стабилизировать поле. ФИФА будет следить за развитием ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478197208
Если не стабилизировать, то во время игры поле будет шататься под ногами, как владивостокский мост. Поэтому нашей сборной нужно тренироваться и играть только на нем. Если последнему не научимся, то все равно на ЧМ будем иметь хоть какое-то преимущество :)
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Фан666
1478199739
Ещё нужно сделать, чтобы не просто шаталось, а и грязная жижа сочилась из баснословной дорогого газона! Тогда точно победим как завещал Мутко!
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Vaidos
1478202912
ну сколько можно то!!!??? сдайте наконец-то!!!
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sold93
1478204516
я конечно все понимаю, но это пиндец, товарищи.
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escudete
1478205856
Да пусть играют бомжи на своём бомжатском петровском, аж стыдно когда понимаешь, что зенит представляет Россию на таком убожеском стадионе, а ещё хуже, что стадион строится с 2007 года!!!
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rubinovyi2
1478247115
Стабилизируют поле-крыша рухнет.
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