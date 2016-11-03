Президент МГСУ Теличенко: «На «Крестовском» очень сложная система монтажа»

Президент МГСУ, депутат Мосгордумы Валерий Теличенко признал, что на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге очень сложная система монтажа.

Напомним, что на неделе представители ФИФА побывали на арене, где забраковали выдвижное поле, запретив проводить на нем матчи под эгидой федерации.

«Если арена выдвижная, то там очень сложная система монтажа. То, что с ней перемудрили – это факт известный. Вот теперь эта мудрость выходит такой стороной. Вибрация для любой конструкции нежелательна, так как из-за нее конструкция может потерять устойчивость, могут возникнуть резонансные явления», – приводит слова чиновника портал nsn.fm.