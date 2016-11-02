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  • Сорокин: «Когда поле «Зенит-Арены» стабилизируется, не будет никаких вибраций»

Сорокин: «Когда поле «Зенит-Арены» стабилизируется, не будет никаких вибраций»

2 ноября 2016, 21:46
9

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал заявление ФИФА о несоответствии стандартам стадиона «Зенит-Арена».

– Я завтра вновь полечу в Санкт-Петербург, тогда и смогу сказать что-то конкретное по этому поводу.

– До этого какие-то сложности с выкатным полем возникали?

– До этого его никто не закатывал в чашу стадиона. Только недавно это произошло в первый раз. Сейчас его выкатили обратно. Поле находится в подвижном режиме. Когда оно стабилизируется, то, думаю, не будет никаких вибраций. В общем, пока рано об этом говорить.

Источник: «Советский спорт»
Россия
Комментарии (9)
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kykyi
1478112718
Как может железобетон стабилизироваться он не сказал, пи...дун?
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Фан666
1478113766
Класс! Первое в мире футбольное поле СТУДЕНЬ на стадионе ЖОПА!
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kykyi
1478114438
Вибрация выше нормы, это не просто неудобно играть. Оно просто может от этой вибрации развалиться на куски, разрушиться.
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bolela_16
1478150892
стадион вибратор - это что то новенькое, быстренько переделать...
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