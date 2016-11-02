Сорокин: «Когда поле «Зенит-Арены» стабилизируется, не будет никаких вибраций»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал заявление ФИФА о несоответствии стандартам стадиона «Зенит-Арена».

– Я завтра вновь полечу в Санкт-Петербург, тогда и смогу сказать что-то конкретное по этому поводу.

– До этого какие-то сложности с выкатным полем возникали?

– До этого его никто не закатывал в чашу стадиона. Только недавно это произошло в первый раз. Сейчас его выкатили обратно. Поле находится в подвижном режиме. Когда оно стабилизируется, то, думаю, не будет никаких вибраций. В общем, пока рано об этом говорить.