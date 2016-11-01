Агуэро выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Барселоной»

Стали известны составы «Барселоны» и «Манчестер Сити», в которых команды начнут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Коларов, Фернандиньо, Гюндоган, Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

«Барселона»: Тер Штеген, Ракитич, Бускетс, Луис Суарес, Месси, Неймар, Маскерано, Динь, Роберто, Гомеш, Умтити.

Матч состоится в Манчестере, начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.