Молодой форвард из Нигерии приглашен «Спартаком» и ЦСКА на просмотр

Форвард «Викки Туристс» Годвин Обайе получил предложение от «Спартака» и ЦСКА приехать на просмотр. В прошедшем первенстве Нигерии 19-летний игрок записал в свой актив 19 голов.

«Нам поступило два предложения от клубов из России – ЦСКА и «Спартака». В ближайшем времени Обайе полетит на просмотр. Произойдет это сразу после получения игроком визы. Мы будем надеяться и молиться за него, чтобы он построил хорошую карьеру», – приводит слова одного из руководителей «Викки Туристс» портал Sportinglife.