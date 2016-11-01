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  • Молодой форвард из Нигерии приглашен «Спартаком» и ЦСКА на просмотр

Молодой форвард из Нигерии приглашен «Спартаком» и ЦСКА на просмотр

1 ноября 2016, 15:35
13

Форвард «Викки Туристс» Годвин Обайе получил предложение от «Спартака» и ЦСКА приехать на просмотр. В прошедшем первенстве Нигерии 19-летний игрок записал в свой актив 19 голов.

«Нам поступило два предложения от клубов из России – ЦСКА и «Спартака». В ближайшем времени Обайе полетит на просмотр. Произойдет это сразу после получения игроком визы. Мы будем надеяться и молиться за него, чтобы он построил хорошую карьеру», – приводит слова одного из руководителей «Викки Туристс» портал Sportinglife.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (13)
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dyema
1478004426
Очередное дерби за право обладания)))
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OldenVad
1478006949
Нарезка жесть, сразу видно крутой чувак, пусть армейцы берут )
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МВЮ
1478009370
Техничный и в пас играет но....что будет в России?
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DEFENDER114
1478010780
Прям до конца посмотрел.. бежит, но не долго, может сыграть, как наострие, так и в оттяжке..показалось, что часто останавливается и придерживает мяч для паса (видимо не может опять же держать рывок), главное - нет удара (завершение ковыряшкми и покатушками есть, т.е. ворота видит, а удара - нет.. в европе до ворот просто добегать не будет). В дубль на год и скорее всего в утиль. Все это при учете того, что в видео акцентировались на одном и том же игроке)))
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shurik45
1478011596
От Траоре мало чем отличается. Нах не нужен такой нап.
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Munez89
1478015455
Голы и скилы..)))) По этому видосу я понял, что смотрелся бы не плохо на поле в чемпионате Нигерии))
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Aztec58
1478015621
Пускай отправят своего туриста в Финляндию для начала.
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Супер Мачо
1478016501
Если бы там ещё было понятно кто из них кандидат в наши суперклубы. ))))
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ufos73
1478017771
Однозначно коням! И еще доплатить, что бы взяли! Это ж второй Траоре!!!
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ajoq
1478020012
Странная нарезка.. Дубоватый, медлительный, удар херовый - несколько раз с убойных позиций в молоко
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