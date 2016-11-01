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  • Президент РФПЛ Прядкин не понимает, зачем болельщики жгут пиротехнику

Президент РФПЛ Прядкин не понимает, зачем болельщики жгут пиротехнику

1 ноября 2016, 07:26
13

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поведение болельщиков на матче 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча закончилась победой красно-белых со счетом 3:1.

«Аншлаг говорит сам за себя. Установлен рекорд посещаемости – 44 884 зрителя. В то же время если брать обстановку в фан-секторах в плане применения файеров, то мы продолжим с этим бороться. В преддверии игры провели массу мероприятий, по инициативе как ГУВД, так и лиги с РФС. Привлекали лидеров фан-объединений обеих команд. Стадион дважды – а в некоторых местах и трижды – проверили на наличие схронов пиротехники.

За два часа до матча обнаружили и изъяли пиротехнические средства в больших количествах. Но фанаты все равно пронесли. Считаем, что одной из действенных мер станет ужесточение наказания за применение пиротехники. Непонятно, как сами болельщики сидят в дыму, дышат газами – для чего это делается?» – сказал Прядкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Прядкин Сергей
Комментарии (13)
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dimid
1477975106
никто этого не понимает, кроме них.
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kykyi
1477978023
Агрессия со всех экранов т/в. Особенность и исключительность(лишняя хромосома). Да и как еще балбесу выделится из толпы, других способностей нет, а очень хочется.
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podonok
1477978042
А зачем петарды и вся хурма в новый год, г-н Прядкин? А зачем салют в День Победы? вроде всё понятно. Эмоциии, радость гола и вся хурма
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ПФК ЦСКА Моscow
1477979299
болельщики не понимают, для чего нужен Прядкин
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vladimir-7
1477980755
Нужно отлавливать этих болельщиков и их штрафовать, причём на большую сумму. А клубы штрафовать бессмысленно,т.к. эти болельщики остаются без наказания.
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dyema
1477984545
Только неотвратимость наказания может помочь. Сказано нельзя - значит нельзя. И в этом власти правы, здесь идёт речь о безопасности окружающих и амбиции молодых придурков должны быть по-боку. Выражать свои эмоции и радость можно и другими способами. Специально для "podonka" - в День Победы тебе салют не в рожу пускают, а в Новый Год частенько по пьяной лавочке всякие нехорошие вещи случаются, то квартира у кого-нибудь сгорит, то калекой кто-нибудь останется.
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ufos73
1477986996
Читал одно интервью... В МВД есть списки фанатов, кому проход на стадионы запрещен. Вот тока РФПЛ этим не занимается, оно пускает на стадион любого, у кого есть билет... Ни полицая, ни клубы тут не при чем, пока реально не начнут работать всякие Чабаны и Прядкины, ни чего не изменится... А для них это ж дополнительный доход )))
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ViktorMG
1477987258
А я не понимаю, зачем досмотры, если всё равно массово проносят? Почему не наказывают вандалов и хулиганов, а штрафуют клубы. Безнаказанность развращает.
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seawave
1477989606
Кто этого не понимает - тот по ходу долб..еб. Пиротехника помогает создать ощущение праздника, антураж, и не важно, футбол это или Новый год.
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