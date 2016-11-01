Президент РФПЛ Прядкин не понимает, зачем болельщики жгут пиротехнику

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поведение болельщиков на матче 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча закончилась победой красно-белых со счетом 3:1.

«Аншлаг говорит сам за себя. Установлен рекорд посещаемости – 44 884 зрителя. В то же время если брать обстановку в фан-секторах в плане применения файеров, то мы продолжим с этим бороться. В преддверии игры провели массу мероприятий, по инициативе как ГУВД, так и лиги с РФС. Привлекали лидеров фан-объединений обеих команд. Стадион дважды – а в некоторых местах и трижды – проверили на наличие схронов пиротехники.

За два часа до матча обнаружили и изъяли пиротехнические средства в больших количествах. Но фанаты все равно пронесли. Считаем, что одной из действенных мер станет ужесточение наказания за применение пиротехники. Непонятно, как сами болельщики сидят в дыму, дышат газами – для чего это делается?» – сказал Прядкин.