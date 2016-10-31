Глушаков: «Акинфеев спрашивал: «Как ты так ударил?»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России рассказал о своей беседе с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.

«Когда в матче был перерыв, связанный с тем, что фанаты бросали файеры, Игорь Акинфеев спросил: «Как ты так ударил?» Удачно получилось, с отскоком. Этот гол напоминает мне тот, что я забил в ворота Малафеева на «Петровском», когда играл за «Локомотив». Это дерби с ЦСКА — тут играешь на автоматизме, почти не думаешь.

Какую оценку поставил бы себе за эту игру? Четверочку», – заявил Глушаков.