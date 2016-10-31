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Глушаков: «Акинфеев спрашивал: «Как ты так ударил?»

31 октября 2016, 23:28
17

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России рассказал о своей беседе с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.

«Когда в матче был перерыв, связанный с тем, что фанаты бросали файеры, Игорь Акинфеев спросил: «Как ты так ударил?» Удачно получилось, с отскоком. Этот гол напоминает мне тот, что я забил в ворота Малафеева на «Петровском», когда играл за «Локомотив». Это дерби с ЦСКА — тут играешь на автоматизме, почти не думаешь.

Какую оценку поставил бы себе за эту игру? Четверочку», – заявил Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Глушаков Денис
Комментарии (17)
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Karrerim
1477945822
КАк ты так пропускаешь 40 матчей подряд - ответил Глушаков
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himik2-62
1477945844
чекушечку
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Aztec58
1477945905
И удар хороший, и воротчик - не лучший, ага.
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Zeff
1477949904
"Бывает, но очень редко", - вздохнул Глушаков." Все голы помню, благо их немного".
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cska-62
1477955612
Абсолютно аналогично пробил Глушаков и во втором тайме. И опять мяч влетал с отскока от газона... Акинфеев отбил, но перед собой. Потом повезло, мяч вынесли... Я не знаю, чему так потешаются некоторые комментаторы... Мокрый газон, мокрый мяч, летящий с подкруткой достаточно быстро и перед самым вратарём ещё и отскок от газона... НАКРЫВАТЬ НАДО БЬЮЩИХ ИГРОКОВ И НЕ ДАВАТЬ ПРИ ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ БИТЬ ИМ СО СРЕДНЕЙ ДИСТАНЦИИ! И делать это должен не Акинфеев, а защитники и опорники! Да, в одном случае из двух Акинфеев не выручил, но именно не выручил... Не было тут никакого вратарского ляпа...
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ДСА
1477966419
Не поперло Акинфееву и труба ЦСКА.
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alexis02lion
1477967580
А что такого особенного в этом голе. В Европе и с 40 и 35 метров заряжают и забивают. Так что тут всё сошлось, класс и исполнительское мастерство Дениса, не очень уверенная игра Игоря, неожиданные быстрые действия Зе и неожиданный удар с такой дистанции.
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alexis02lion
1477967610
Про оценку тоже прав ему 4, а Зе Луишу 5. Всё справедливо.
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МЯСО87
1477976931
Молодец приложился!
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mig28
1477981047
За сборную так бы забивал))
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