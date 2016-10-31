Бэйл: «Реал» хочет побеждать во всех турнирах, в которых берет участие»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл поделился эмоциями от подписания нового соглашения с мадридским клубом. Валлиец пролонгировал контракт со «сливочными» до середины 2022 года.

«Естественно, я невероятно рад. Я приехал в Мадрид, чтобы завоевывать трофеи, и находиться сегодня здесь – это еще одна мечта, которую мне удалось осуществить. Сейчас я еще более голоден до побед и намерен всегда биться за команду. Мы хотим побеждать во всех турнирах, в которых берем участие. Важность для «Реала» представляет каждый трофей. И мне хочется продолжать оказывать помощь команде, забивать мячи и раздавать голевые пасы партнерам», – сказал Бэйл.