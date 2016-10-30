Червиченко: «На чемпионство претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», а ЦСКА не будет даже в тройке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне основными претендентами на чемпионство в РФПЛ являются красно-белые, «Зенит» и «Краснодар». Кроме того, по его мнению, действующий победитель чемпионата России ЦСКА не попадет даже в тройку призеров.

– Думаю, в этом сезоне тройка призеров будет выглядеть так: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Я не говорю, что к финишу они придут в такой последовательности, но именно эти команды претендуют на чемпионство.

– В ЦСКА вы уже не верите?

– Клуб потратил много средств на строительство нового стадиона, и финансовые проблемы не позволят армейцам сильно изменить состав в межсезонье. А с этой обоймой они не смогут бороться не только за первое место, но даже за место в тройке.