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  • Червиченко: «На чемпионство претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», а ЦСКА не будет даже в тройке»

Червиченко: «На чемпионство претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», а ЦСКА не будет даже в тройке»

30 октября 2016, 22:48
35

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне основными претендентами на чемпионство в РФПЛ являются красно-белые, «Зенит» и «Краснодар». Кроме того, по его мнению, действующий победитель чемпионата России ЦСКА не попадет даже в тройку призеров.

– Думаю, в этом сезоне тройка призеров будет выглядеть так: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Я не говорю, что к финишу они придут в такой последовательности, но именно эти команды претендуют на чемпионство.

– В ЦСКА вы уже не верите?

– Клуб потратил много средств на строительство нового стадиона, и финансовые проблемы не позволят армейцам сильно изменить состав в межсезонье. А с этой обоймой они не смогут бороться не только за первое место, но даже за место в тройке.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Краснодар Червиченко Андрей
Комментарии (35)
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VVM1964
1477857806
ЧЕРВЕЧЕНКО РЕШИЛСЯ , ПОКА НЕ ПОЗДНО , ПРИЧИСЛИТЬ СПАРТАК К ЧИСЛУ ПРЕТЕНДЕНТОВ , А ОТВЛЕКАЮЩИЙ УДАР - ЦСКА . СПРАШИВАЕТСЯ , ЗАЧЕМ БЕРУТ ИНТЕРВЬЮ У ТАКИХ ... , ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ , АНАЛИТИКОВ , А НЕ ПИЗД..БОЛОВ . БОМБАРДИР ЖЕЛТЕЕТ НА ГЛАЗАХ .
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Зарема лис
1477864602
Краснодар да борется на 5 месте ,у ЦСКА полюбэ больше шансов!
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RUSARM
1477865868
Повылазили свиные предсказатели,еще и первый круг не завершился,а уже все- они чемпионы!!! А вообще то,очки по весне считают!!
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+50/-50
1477868810
Сейчас абсурдно обсуждать претендента, потому что у ведущей пятёрки чемпионата основные конкуренты не соседи по турнирке. Основной конкурент это зимний перерыв в 3 ( три!!! ) месяца. За это время можно и растерять всё или же уловить "птицу удачи". Только в марте, по играм которые покажут команды, можно будет судить кто на что горазд. Всем болелам разных команд - удачи!
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a-rakhmatov
1477872960
Рано еще делать выводы....кони могут еще заиграть, а мясо может потерять форму...."цыплят по осени считают"...
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yanedo
1477882775
полностью согласен
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тётя ASYA
1477885604
рановато подводить итоги
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Dgad
1477891752
Свин со свинарника что то хрюкнул а журналюги уже разнесли как данное.
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vladimir-7
1477893731
Спартак не будет даже в тройке. Его законное место-ШЕСТОЕ.
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Boniel+
1477901083
Слуцкий разваливал команду в течении трех лет.И все его "чемпионства"с такой игрой ломаного гроша не стоят.Отдает хороших парней и берет "мусор".Ну чем лучше Ионов Панченко?Или отдал Васина!Защита трещит по швам,а молодого здорового парня в аренду.По игре ЦСКА худшая команда.Вратарь-дырка,защита-проходной двор,середины нет вообще и в нападении бегает "оглобля".И это команда?Слуцкий ошибся профессией!!!
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