Прядкин считает, что нужно ужесточить наказание за пиротехнику

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поведение болельщиков в матче 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (3:1). Напомним, в середине второго тайма судья встречи Алексей Николаев был вынужден остановить матч на несколько минут из-за плохой видимости.

«Мы сделали все возможное. В течение последней недели мы провели ряд крупных совещаний внутри лиги, встретились с представителями полиции, с крупнейшими фанатскими группировками. Более того, был произведен обыск стадиона, мы сделали это накануне матча и уже за два часа до встречи. Хочу поблагодарить полицию за оказанную помощь, сотрудников ЧОПа, но, к сожалению, с этой пиротехникой ничего не поделаешь. Мы считаем, что наказание за пиротехнику надо ужесточить», – сказал Прядкин.