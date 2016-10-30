Директор РФПЛ по безопасности: «Чтобы найти всю пиротехнику, людей надо впускать за два дня до матча»

Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин прокомментировал использование фанатами пиротехники в матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

«Дерби между «Спартаком» и ЦСКА – встреча номер один в чемпионате. Вы наверняка тоже прочувствовали эту атмосферу. Конечно, не хотелось бы видеть на играх пиротехнику, но она встречается во всем мире. Эту часть футбола мы не всегда можем остановить. Поверьте, мы сделали все, что могли. «Спартак» провел колоссальную работу. Для матча такого накала все прошло на хорошем уровне.

Перед матчем распределялись силы и средства так, чтобы не было никаких столкновений на стадионе. Чтобы было меньше пиротехники. Она, конечно, оказалась на трибуне, но многое изымалось. Чтобы обнаружить всю пиротехнику, людей нужно впускать за два дня до начала матча. В реальности же пропускной режим начинается за два часа до стартового свистка.

Лишь ужесточение наказаний может остановить фанатов. Платить по 500 или 1000 рублей – такое никого не заставит одуматься», – сказал Мейтин.