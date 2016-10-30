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  • Директор РФПЛ по безопасности: «Чтобы найти всю пиротехнику, людей надо впускать за два дня до матча»

Директор РФПЛ по безопасности: «Чтобы найти всю пиротехнику, людей надо впускать за два дня до матча»

30 октября 2016, 01:56
5

Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин прокомментировал использование фанатами пиротехники в матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

«Дерби между «Спартаком» и ЦСКА – встреча номер один в чемпионате. Вы наверняка тоже прочувствовали эту атмосферу. Конечно, не хотелось бы видеть на играх пиротехнику, но она встречается во всем мире. Эту часть футбола мы не всегда можем остановить. Поверьте, мы сделали все, что могли. «Спартак» провел колоссальную работу. Для матча такого накала все прошло на хорошем уровне.

Перед матчем распределялись силы и средства так, чтобы не было никаких столкновений на стадионе. Чтобы было меньше пиротехники. Она, конечно, оказалась на трибуне, но многое изымалось. Чтобы обнаружить всю пиротехнику, людей нужно впускать за два дня до начала матча. В реальности же пропускной режим начинается за два часа до стартового свистка.

Лишь ужесточение наказаний может остановить фанатов. Платить по 500 или 1000 рублей – такое никого не заставит одуматься», – сказал Мейтин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (5)
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Smoking_dog
1477804228
Это отмазки.возьмите любой аэропорт там за день прохождение как минимум такое же а может и больше
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BarStep
1477808119
И это говорит главный по безопасности всего Российского футбола?! Гнать "дармоеда" сраной метлой подальше от этой безопасности, например в Краснодар - на стадионе шулуху от семечек после матчей подметать...
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filosof sparty
1477813980
А вот я был на стадионе и заверяю всех, что без пиротехники Дерби потеряло бы в красочности! Кони конечно переборщили, но они своего добились- пару минут слышно было только их, так как мы с интересом наблюдали их завесу и удивлялись как они там вообще дышат! Единственное что!.. Никто не застрахован от идиотов, которые поддадутся соблазну швырнуть фаер в зрителей!, вот это конечно опасно...
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yorgenbarenz
1477820295
Всего -то в Думе принять закон о хулиганстве на спортивных мероприятиях.Уголовную статью.Пару лет принудработ.Дворники нужны.
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