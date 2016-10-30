ФА может запретить Моуринью находиться на стадионах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может получить запрет на посещение стадионов.

Напомним, в матче десятого тура АПЛ против «Бернли» (0:0) португалец был удален со скамейки и досматривал игру с трибун после того, как вступил в спор с арбитром.

Ранее Моуринью был обвинен ФА в ненадлежащем поведении, выражавшемся в комментариях относительно судьи матча против «Ливерпуля» Энтони Тэйлора. Этот инцидент произошел через несколько дней после того, как истек условный годичный запрет на посещение португальцем стадионов, который был наложен на него, когда он тренировал «Челси».

Сообщается, что теперь Моуринью может быть запрещено находиться на аренах или на скамейке.