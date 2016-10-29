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  • Вице-премьер Дворкович предложил жестко наказывать фанатов за пиротехнику

Вице-премьер Дворкович предложил жестко наказывать фанатов за пиротехнику

29 октября 2016, 23:12
14

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал использование фанатами пиротехники на матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

– Надо за это жестко наказывать. Камеры есть, видно, кто и как это делает. Без жестких наказаний не обойтись. Мне за это стыдно.

– Болельщики ЦСКА стали кидать файеры в спартаковский сектор…

– …а потом эти файеры полетели обратно.

– Говорилось, что на новых стадионах эти проблемы станут сходить на нет…

– Дело не в этом. Просто у некоторых людей в голове проблемы. Надо уважать себя и других. Надеюсь, РФС и правоохранительные органы возьмутся за это, иначе нас будут штрафовать и дисквалифицировать. И люди не будут ходить семьями на стадион, – сказал Дворкович.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (14)
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vadfil
1477772448
Блин больше проблем у вицу-премьера нет.. Пусть сначала чиновников за коррупцию научится наказывать! Наказатель, блин!
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Виталий1
1477774110
Я не понимаю двух вещей: 1. Почему на футбольных стадионах не работает Уголовный Кодекс РФ? 2. Почему, когда на трибуне что-то горит, пожарные, которые присутствуют на матче со всей своей техникой, не направляют на место горения свои брандспойты? Может быть если сопливое быдло хоть раз покинет стадион всё мокрое и в пене, оно думать будет в следующий раз. Впрочем мозгов там нет.
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Chernyi Lis
1477774746
да уж.у нас ведут себя фанаты некоторых клубов по варварски..( агрессивно..либерализм-демократизм плять!
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Gold of Spartak
1477774947
Вводите с 1 января 2017 года правило - за поджог файеров и пиротехники ВНУТРИ арены стадиона сажать на три года. Второй раз - на 10 лет. Устраивайте файер-шоу в формате баттла перед матчем не в чаше, раз такая красота поджога нравится. Едкий дым людям рядом и по телевизионной картинке резко портит настроение и ощущение праздника матча.
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bset
1477776263
Я надеюсь, сотрудники стадиона передадут видеозаписи ПФК ЦСКА, чтобы на Арене ЦСКА они больше не появились. Надо уметь с уважением относиться к сопернику и достойно переносить поражения. Я не буду удивлен, если среди них и автор баннера против Слуцкого.
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KARAT777
1477776685
20 лет борются не получается, а тут сказал и все файеров не будет... Вот красава... Законы жесткие надо принимать, а не языком чесать. Фаны вообще дикари какие то, им пожизненный запрет на посещение матчей нужно сделать. Портят имущество стадионов, людям не дают смотреть нормально футбол, портят имидж РФПЛ.
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vsolon
1477802551
ампутировать всем яйца ....чтоб не размножались)
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Фан666
1477803354
Всех в тюрьму! и футболистов тоже!
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Каратель помойников
1477807904
бла-бла-бла....на входе на стадион менты всех шманают,что мешает файеры изымать? они только бухло ищут,а за файеры им кдк отстёгивает,которое после штрафует клубы.схема проста,и никому не стыдно ни кдк,ни ментам
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sargassov
1477813100
Придумайте хороший финансовый штраф, тысяч на 300-500, не выпускайте за рубеж пока не оплатит и поймайте показательно от каждого ультрас по одному дятлу на этом
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