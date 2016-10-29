Вице-премьер Дворкович предложил жестко наказывать фанатов за пиротехнику

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал использование фанатами пиротехники на матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

– Надо за это жестко наказывать. Камеры есть, видно, кто и как это делает. Без жестких наказаний не обойтись. Мне за это стыдно.

– Болельщики ЦСКА стали кидать файеры в спартаковский сектор…

– …а потом эти файеры полетели обратно.

– Говорилось, что на новых стадионах эти проблемы станут сходить на нет…

– Дело не в этом. Просто у некоторых людей в голове проблемы. Надо уважать себя и других. Надеюсь, РФС и правоохранительные органы возьмутся за это, иначе нас будут штрафовать и дисквалифицировать. И люди не будут ходить семьями на стадион, – сказал Дворкович.