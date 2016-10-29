Червиченко: «С чего «Спартак» должен становиться чемпионом? «Зенит» снялся с турнира?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА (3:1).

«Думал, «армейцы» будут сильнее, чем оказалось на самом деле. «Спартак» выиграл во многом за счет скорости нападающих. Они были быстрее физически и по принятию решений. Смогли на протяжении всего матча держать этот темп, и это разительно отличает «Спартак» Карреры от команды Карпина и Аленичева», – сказал Червиченко.

Также он прокомментировал работу арбитров.

«Что касается судейства, споры на этой почве возникают, когда бедная команда играет с богатой, а когда играют две богатые, то и споров нет. Не был назначен пенальти сначала на Вернблуме, потом на Комбарове, и все удовлетворены. Николаев нормально отсудил этот матч. У нас свистят слишком много, и он все равно поддался искушению посвистеть. Например, когда Вернблум выпрыгнул, а Зобнин подсел. Как может игрок, играющий вперед головой, нарушать правила по отношению к тому, кто стоит на ногах? У нас судьи имеют низкую квалификацию и любое падение на всякий случай квалифицируют как нарушение, и многие это используют».

Кроме того, Червиченко поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака».

«С чего «Спартак» должен становиться чемпионом? «Зенит» снялся с турнира, собрал вещи и пожелал «Спартаку» удачи? Такое чувство, что все зависит от красно-белых, а остальные уже на сборы поехали готовиться к следующему сезону. «Спартак» лидирует только благодаря количеству побед. С трудом могу представить, что должно произойти, чтобы завтра петербуржцы не обыграли «Томь». Все забывают и про «Краснодар», который справляется даже без своего лидера и может выбить ЦСКА из зоны еврокубков».