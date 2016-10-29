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  • Червиченко: «С чего «Спартак» должен становиться чемпионом? «Зенит» снялся с турнира?»

Червиченко: «С чего «Спартак» должен становиться чемпионом? «Зенит» снялся с турнира?»

29 октября 2016, 21:45
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА (3:1).

«Думал, «армейцы» будут сильнее, чем оказалось на самом деле. «Спартак» выиграл во многом за счет скорости нападающих. Они были быстрее физически и по принятию решений. Смогли на протяжении всего матча держать этот темп, и это разительно отличает «Спартак» Карреры от команды Карпина и Аленичева», – сказал Червиченко.

Также он прокомментировал работу арбитров.

«Что касается судейства, споры на этой почве возникают, когда бедная команда играет с богатой, а когда играют две богатые, то и споров нет. Не был назначен пенальти сначала на Вернблуме, потом на Комбарове, и все удовлетворены. Николаев нормально отсудил этот матч. У нас свистят слишком много, и он все равно поддался искушению посвистеть. Например, когда Вернблум выпрыгнул, а Зобнин подсел. Как может игрок, играющий вперед головой, нарушать правила по отношению к тому, кто стоит на ногах? У нас судьи имеют низкую квалификацию и любое падение на всякий случай квалифицируют как нарушение, и многие это используют».

Кроме того, Червиченко поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака».

«С чего «Спартак» должен становиться чемпионом? «Зенит» снялся с турнира, собрал вещи и пожелал «Спартаку» удачи? Такое чувство, что все зависит от красно-белых, а остальные уже на сборы поехали готовиться к следующему сезону. «Спартак» лидирует только благодаря количеству побед. С трудом могу представить, что должно произойти, чтобы завтра петербуржцы не обыграли «Томь». Все забывают и про «Краснодар», который справляется даже без своего лидера и может выбить ЦСКА из зоны еврокубков».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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kvm
1477767053
говорящий шмат сала
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Спартак-воин
1477767457
Ну и gondon же ты Червь
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ttter
1477767761
Жирная мразь!
Ответить
Baggio1986
1477768534
Какой же он конченный!!!
Ответить
Диктор
1477770843
Ты превратился в зенитовское быдло-фу.
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Filllllll
1477771238
Мне кажется, чтоб не говорил данный товарищ, результат будет один. К примеру можно написать просто: червиченко сказал... и сразу срач, половина из тех кто ненавидит Спартак с ним согласится, а Мы скажем, что он омно. Зачем брать интервью у него, если он одно и тоже говорит и в одном стиле. Какую нибудь одну фразу можно раз в неделю публиковать и тоже самое будет
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alp
1477771248
может кб и не любят червиченко но он единственный из них назывет вещи своими именами
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filosof sparty
1477773082
Короче, провокаторы, хорош брать интервью у этого червя бл!!!!
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radga
1477797859
Каждый комент этого козла(червиченко) - рассматриваю как провокацию для болельщиков Спартака. Бомбардир специально травит нас этим козлом.
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Garrincha58
1477809582
стоит Спартаку выиграть все орут чемпионы но ведь еще так много матчей я понимаю если бы оставалось пять туров тогда можно о чем то говорить но ведь еще и половины не прошло а весной все может повернуться в обратную сторону будет целых два с половиной месяца перерыв и будет еще одно дерби
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