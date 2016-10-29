Мутко: «Судья по-крупному ничего не испортил в дерби»

Президент РФС Виталий Мутко оценил работу главного судьи матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1) Алексея Николаева.

«Судьи – тоже люди, они могут ошибаться, но в целом нормально отработал арбитр. Есть инспектор матча, он поставит оценку соответствующую, есть эксперты, которые дадут оценку. Судья по-крупному ничего не испортил, старался, чтобы его не было видно, давал бороться.

Может, один эпизод будут обсуждать – попадание мяча в руку. Опять же, такое решение он принял, имеет право – он судья. Трудно давать ему оценку: это эпизод, мгновение. Николаев – один из лучших арбитров, никакой предвзятости не было», – сказал Мутко.