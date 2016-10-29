Кавазашвили: «Если ЦСКА спасет матч со «Спартаком», никто не вспомнит об ошибке Акинфеева»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением насчет пропущенного голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым гола в игре 12-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1, перерыв). Ветеран считает, что в случае положительного результата никто не будет вспоминать ошибку армейского стража ворот.

«Вы знаете, у каждого гола есть свое предназначение. Ну как я могу обвинить Акинфеева? Не хочу. Все бывает у человека. Человеческий фактор… Игра еще не закончена.

Может быть, ЦСКА сумеет реабилитировать своего выдающегося вратаря. Если армейцы спасут матч, никто не обратит внимания на ошибки Акинфеева. Не надо мусолить этот эпизод», – сказал Кавазашвили.

Напомним, что Акинфеев сегодня проводит свой 500-й матч в составе красно-синих.