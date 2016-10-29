Промес, Глушаков и Зе Луиш – в стартовом составе «Спартака» на матч против ЦСКА

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 12-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов, Миланов, Тошич, Траоре.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Страндберг, Чалов, Натхо.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Джано, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Зуев, Ромуло, Мельгарехо, Попов.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию московского дерби.