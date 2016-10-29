Левников: «Николаеву в игре «Спартак» – ЦСКА понадобится мощнейшая концентрация»

Экс-глава коллегии футбольных арбитров Николай Левников подчеркнул, что судье сегодняшнего матча 12-го тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА Алексею Николаеву понадобится запредельная концентрация, чтобы безошибочно провести встречу.

«Алексей сам знает, за кем нужно приглядывать. Мне кажется, что и «Спартак», и ЦСКА – это в первую очередь команды. Следить придется абсолютно за всеми. Понадобится мощнейшая концентрация. Если в остальных играх она должна составлять 100 процентов, то здесь все 200 процентов. Арбитру остается только судить в соответствии с правилами игры. Это самое главное. Придумывать ничего нельзя. И надо проводить профилактические меры, чтобы футболисты не пытались тянуть время.

Игроки с первых минут должны доверять арбитру, чтобы все его решения были понятны обеим командам. Алексею это под силу. Николаев – такой арбитр, который «горчичниками» не разбрасывается. Он показывает только в тех случаях, когда это прямо необходимо для управления игрой. Судейских стилей существует только два: авторитарный и спокойно-уравновешенный. Алексей принадлежит ко второму типу», – приводит слова Левникова Russia Today.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится сегодня, 29 октября, и начнется в 18:00 по московскому времени.