Орлов: «В России нет аналогов «Крестовскому»

Телекомментатор Геннадий Орлов считает стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге лучшей ареной в России. Отметим, что на неделе на нем состоялся первый футбольный матч, участие в котором приняли команда сотрудников «Метростроя» и команда строителей Санкт-Петербурга (6:2).

«Уже сейчас на Крестовском острове именно стадион. Все вокруг, все подходы уже готовы: кассы, дорожки для болельщиков. Лифты еще не работают, я поднимался по лестнице, и когда передо мной открылась чаша – я ахнул от той красоты, которую увидел. 68 тысяч полумягких синих кресел, крыша, зеленое поле – это впечатляет. Все на стадионе сделано очень стильно. Я подошел к самому полю, даже походил по нему. Да, трава пока не такая уж густая, но приличная. Газон я бы оценил на четверку по пятибалльной системе.

Теперь на стадионе можно играть, он к этому готов. Правда, играть пока без зрителей. Еще появятся, например, два огромных табло, другие детали доведут до конца. Но по сравнению с тем, что уже сделано – это мелочи. Это переломный момент: до этого дня все критиковали строительство за большие траты. А теперь впечатление совсем другое: выстроена прекрасная арена. Особое впечатление производит крыша. На улице было «+1», ветер, дождь. А здесь – как в театре! «+10» внутри, очень комфортно. Я уже много стадионов повидал, этот – один из лучших в Европе. Ну а в России подобного нет, конечно. На берегу Финского залива такие шикарные условия – об этом можно только мечтать», — сказал он.