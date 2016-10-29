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Орлов: «В России нет аналогов «Крестовскому»

29 октября 2016, 06:26
15

Телекомментатор Геннадий Орлов считает стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге лучшей ареной в России. Отметим, что на неделе на нем состоялся первый футбольный матч, участие в котором приняли команда сотрудников «Метростроя» и команда строителей Санкт-Петербурга (6:2).

«Уже сейчас на Крестовском острове именно стадион. Все вокруг, все подходы уже готовы: кассы, дорожки для болельщиков. Лифты еще не работают, я поднимался по лестнице, и когда передо мной открылась чаша – я ахнул от той красоты, которую увидел. 68 тысяч полумягких синих кресел, крыша, зеленое поле – это впечатляет. Все на стадионе сделано очень стильно. Я подошел к самому полю, даже походил по нему. Да, трава пока не такая уж густая, но приличная. Газон я бы оценил на четверку по пятибалльной системе.

Теперь на стадионе можно играть, он к этому готов. Правда, играть пока без зрителей. Еще появятся, например, два огромных табло, другие детали доведут до конца. Но по сравнению с тем, что уже сделано – это мелочи. Это переломный момент: до этого дня все критиковали строительство за большие траты. А теперь впечатление совсем другое: выстроена прекрасная арена. Особое впечатление производит крыша. На улице было «+1», ветер, дождь. А здесь – как в театре! «+10» внутри, очень комфортно. Я уже много стадионов повидал, этот – один из лучших в Европе. Ну а в России подобного нет, конечно. На берегу Финского залива такие шикарные условия – об этом можно только мечтать», — сказал он.

Источник: «Советский спорт»
Россия Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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ZhenjaSAB
1477713762
По пропавшим деньгам тоже аналогов нет!
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Garrincha58
1477714257
смысл строить такой стадион если нет команды так как они играют в последнее время на них никто ходить не будет тем более заполнятся новый стадион тоже не будет
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talgatnurzhanov2006
1477714339
из 68 тыс.мест максимум 23 будут заполняться и то на центральные матчи а так тыс.15 ходить будут а то и меньше.
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Psih86
1477715094
Лучше расскажи сколько бабла отмыли народного?аналогов можно и во всем мире не найти!!!
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семенчик
1477717068
Позорный стадион!!! Как его строили должно быть стыдно!!
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bolela_16
1477719468
а по стоимости в мире..., браво мы опять впереди!!!!
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лёха72
1477720520
да стоимость заоблачная и это ещё не всё.за такое бабло он должен был быть вместимостью 200.000.Орёл давай уже на пенсию маразматик
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Asbjorn
1477723549
Нет аналогов по стоимости
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VikNMar
1477727771
Сколько в него еще денег вложат ( украдут ) и когда построят ???
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nemolod
1477731037
На те деньги,которые были потрачены,можно было не один,а целых три построить!
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