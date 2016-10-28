Отец Неймара: «Если кто-то захочет купить моего сына, это обойдется в 430 миллионов»

Отец нападающего «Барселоны» Неймара поделился мнением об инциденте в матче Примеры против «Валенсии» (3:2) и назвал сумму, в которую обойдется потенциальным покупателям трансфер игрока.

«Не вижу ничего плохо в поведении Неймара, который реагировал на оскорбления и атаки толпы. Много чего произошло после гола. У игроков «Барселоны» был взрыв радости после забитого мяча, а кто-то увидел в этом провокацию. Думаю, это часть футбола.

Если кто-то захочет купить Неймара, то это будет 190 миллионов евро плюс налоги. Вместе с зарплатой сумма составит 430 миллионов», – сказал Неймар-старший.