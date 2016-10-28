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  • Червиченко: «Мне кажется, что на судьбу матча «Спартака» и ЦСКА как-то повлияет арбитр»

Червиченко: «Мне кажется, что на судьбу матча «Спартака» и ЦСКА как-то повлияет арбитр»

28 октября 2016, 22:00
24

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями накануне матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Обидно, что обе команды подходят к самому яркому матчу чемпионата в ослабленных составах.

Неизвестно, сможет ли сыграть Квинси Промес. Если голландец выйдет на поле, то красно-белые победят. Если нет – будет ничья.

Мне кажется, что на судьбу матча как-то повлияет арбитр. В чью пользу? Алексей Николаев – опытный арбитр. Поэтому, думаю, в ту, чьи аргументы окажутся весомее

Не сказал бы, что «Спартак» – явный фаворит матча. Последние две победы? В матче с «Ростовом» Безбородов украл у ростовчан ничью. Игра с «Уралом» получилась заунывная, впрочем, как и весь прошлый тур. В целом скамейка у «Спартака» длиннее. Но это еще со времен Валерия Газзаева повелось, что обойма команды составляет 17–18 игроков. А сейчас, когда футболисты ЦСКА начинают выбывать не только по спортивным причинам, скамейка сокращается до минимума.

Средняя и атакующая линии «Спартака» разнообразнее армейской. Но в обороне, как обычно, не все гладко. Может, Артем Ребров так нацелует штанги, что ЦСКА не забьет», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (24)
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Loko_Roma
1477682164
Лысину Червиченко лучше нацелует пускай. Авось фартанет!?
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Опорник84
1477682267
Интересно, ему кажется или он уже в курсе в чью калитку будет свистеть судья! Как хочется увидеть честный матч, без подводных течений!
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VVM1964
1477684561
ДО ЧЕГО ЖЕ ГНУСНЫЙ ТИП , ЕЩЕ ДО МАТЧА ПОЧТИ СУТКИ , А ОН УЖЕ " МАСЛИЦА В ОГОНЬ "
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+50/-50
1477686990
- "Мне кажется, что на судьбу матча как-то повлияет арбитр". А что, есть данные по этому поводу?
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alp
1477688088
и он не ошибаецца!! )) мясные за неделю до дерби начали стонать на судейский заговор - либо судьи побоятся вони краснобледных начнут им подсуживать, либо в противном случае - судья сломал игру ))) мясные кретины типа шерко пошли еще дальше - если спам не станет чемпом в этом году значит был судейский заговор ))) мясо, такое мясо )))
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Патриот_Руси
1477688542
гинер уже несет бабки
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Doktor Dik
1477689580
Мне кажется, что на судьбу матча как-то повлияет арбитр. - типичное спартаковское нытье уже начинается
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ttter
1477694198
Сеанс спиритизма объявляется открытым)))
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Каратель помойников
1477703493
мне кажется что уже надо завязывать брать вью у червяка,после его заявлений о приказах ему Путина,ему надо как минимум на консультацию к психиатору
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Диктор
1477714859
Жаба его душит,что Спартак так при нем не играл.
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