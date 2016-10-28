Червиченко: «Мне кажется, что на судьбу матча «Спартака» и ЦСКА как-то повлияет арбитр»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями накануне матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Обидно, что обе команды подходят к самому яркому матчу чемпионата в ослабленных составах.

Неизвестно, сможет ли сыграть Квинси Промес. Если голландец выйдет на поле, то красно-белые победят. Если нет – будет ничья.

Мне кажется, что на судьбу матча как-то повлияет арбитр. В чью пользу? Алексей Николаев – опытный арбитр. Поэтому, думаю, в ту, чьи аргументы окажутся весомее

Не сказал бы, что «Спартак» – явный фаворит матча. Последние две победы? В матче с «Ростовом» Безбородов украл у ростовчан ничью. Игра с «Уралом» получилась заунывная, впрочем, как и весь прошлый тур. В целом скамейка у «Спартака» длиннее. Но это еще со времен Валерия Газзаева повелось, что обойма команды составляет 17–18 игроков. А сейчас, когда футболисты ЦСКА начинают выбывать не только по спортивным причинам, скамейка сокращается до минимума.

Средняя и атакующая линии «Спартака» разнообразнее армейской. Но в обороне, как обычно, не все гладко. Может, Артем Ребров так нацелует штанги, что ЦСКА не забьет», – сказал Червиченко.