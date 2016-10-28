Моуринью: «Лучше один раз проиграть со счетом 4:0, чем четыре раза по 1:0»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о последних результатах команды.

«Что я знаю, так это то, что из последних семи игр мы проиграли только одну. И лучше один раз уступить со счетом 4:0, чем четыре раза проиграть по 1:0.

Серия наших последних результатов неплоха, а уровень игры стал даже лучше. Мы потеряли два очка в матче со «Стоком», в котором показали нашу лучшую игру. У нас тогда было столько моментов, что мы могли забить четыре, пять, шесть голов. У нас нет серии плохих результатов», – сказал Моуринью.