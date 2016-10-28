Трубач: «Спартак» победит ЦСКА со счетом 2:1»

Певец и известный болельщик «Спартака» Николай Трубач поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют против ЦСКА. Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«К сожалению, нет возможности посетить матч, буду на гастролях. Надеюсь, хотя бы одним глазком посмотреть матч где-нибудь в гримерке. «Спартак» — фаворит? Не стал бы впадать в эйфорию. «Спартак» еще никому ничего не сказал, команда находится в стадии строительства. К тому же это дерби, а в таких матчах шансы у всех равны.

ЦСКА за прошедшую неделю услышал о себе очень много нелицеприятных слов. Армейцы захотят доказать обратное. Но все равно «Спартак» победит со счетом 2:1. Очень редко ошибаюсь, надеюсь, в очередной раз мой прогноз станет верным», — сказал Трубач.