Более тысячи правоохранителей будут работать на матче «Спартак» – ЦСКА

На матче 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА, который пройдет завтра на стадионе «Открытие Арена», безопасность будут обеспечивать более 1000 сотрудников правоохранительных органов.

«Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность на футбольном матче будут более 1,1 тысяч сотрудников силовых структур – около 250 сотрудников полиции, более 50 сотрудников Росгвардии, а также сотрудники частных охранных предприятий.

Планируется, что матч посетят как минимум 4,5 тысяч болельщиков ЦСКА, которые будут размещены в секторах стадиона D и C. Всех болельщиков будут тщательно досматривать при входе, входные зоны будут оборудованы рамками металлоискателей. Запрещенные к проносу предметы у посетителей будут изыматься», – сообщили в правоохранительных органах столицы.