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Фанаты ЦСКА призывают приходить на матч против «Спартака» в черном

28 октября 2016, 15:18
22

Лидерская фанатская группировка ЦСКА Red-Blue Warriors выступила с обращением к болельщикам армейцев в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».

«Уже завтра, 29 октября, состоится одно из самых долгожданных событий — главное дерби страны «Спартак» — ЦСКА! День Д — это особенный день в жизни каждого фаната. День, когда демонстрируется настоящая сила и эмоции, когда один побеждает другого — неважно, на поле или за его пределами.

Армейцы! В тяжелый период для нашей команды мы должны быть 12-м игроком — единым целым с командой! Именно поэтому мы призываем вас приходить на матч в черном, петь до последнего издыхания во славу «армейского» клуба и быть с командой до финального свистка — не уподобляйтесь рабам!

Будьте бдительны перед матчем! Готовьтесь принять неравный бой и отстоять красно-синие цвета! В гостях как дома!» – говорится в сообщении фанатов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Bobafett
1477657571
Всё правильно! Черный - цвет конского траура!
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policepnz
1477657670
эей эей получите пизд*лей!
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APchelov
1477657886
Сдаётся мне, что при любом счёте, драки не миновать. На чёрном кровь не так заметна )
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ttter
1477657907
Соккер или бомбардир,хер вас разберёшь,уже пропагандой конской занимаетесь?
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Диктор
1477660789
Правильно надо приходить в трауре по своей команде.
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timurrazz
1477664186
пф, как холода ударили и так все в черном ходят, лол в метро сплошь фанаты ЦСКА на дерби
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ribavadim
1477666114
Фачето неро ???
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VVM1964
1477670655
СНИМАЮ ШЛЯПУ ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ ЦСКА И ПРИНОШУ ИМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ - " ЧУЙКУ НЕ ОБМАНЕШЬ "
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арейская
1477698787
Не поняла, почему в черном, траурный-же цвет, что заранее уже хороните?
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Kosmotoga
1477735360
Болельщик - это конченый человек.Люди сбиваются в такие вот стада болельщиков,обьединяются для выражения любви к клубу так как сами не способны любить .Они несчастны в душе.Фанатиз это тяжёлая форма.Поэтому они приспосабливаются к толпами через боление за клуб выражают свою любовь которой нет в реальной жизни.Как раз то что надо,пришёл с работы,пивка,посмотрел футбол и жизнь удалась.Такие же бараны сруться на ветках здесь между собой ,половина просто олени воспитанные гиенами позорящими своих родителей а другая половина энерго-вампиры обиженые или воспитаные без отца и улицы которым по щщам не били за базар.Как правило серьёзные люди не будут заниматься такой ахинеей.Они готовы сутками писать свою бредятину восхваляя свой клуб и выливая помои на другой клуб а по сути их время утекает в задницу потому что они могли бы потратить это время на семью.Но....зачем...ведь можно просто быть оленем правда?
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