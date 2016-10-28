Фанаты ЦСКА призывают приходить на матч против «Спартака» в черном

Лидерская фанатская группировка ЦСКА Red-Blue Warriors выступила с обращением к болельщикам армейцев в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».

«Уже завтра, 29 октября, состоится одно из самых долгожданных событий — главное дерби страны «Спартак» — ЦСКА! День Д — это особенный день в жизни каждого фаната. День, когда демонстрируется настоящая сила и эмоции, когда один побеждает другого — неважно, на поле или за его пределами.

Армейцы! В тяжелый период для нашей команды мы должны быть 12-м игроком — единым целым с командой! Именно поэтому мы призываем вас приходить на матч в черном, петь до последнего издыхания во славу «армейского» клуба и быть с командой до финального свистка — не уподобляйтесь рабам!

Будьте бдительны перед матчем! Готовьтесь принять неравный бой и отстоять красно-синие цвета! В гостях как дома!» – говорится в сообщении фанатов.