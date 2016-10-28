Орлов: «Жулиано нужно наказать за его хулиганский поступок»

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал поражение «Зенита» от «Анжи» с Кубке России стыдным.

«Луческу сказал, что ему и команде стыдно за такое поражение. Но важно сейчас не погружаться в разборки: ни тренеров с игроками, ни игроков между собой. Кого-то одного наказывать – смешно, ведь не готова к матчу была целая группа футболистов.

Полузащитники «Зенита» потеряли мобильность, и к Жулиано это тоже относится! За хулиганский поступок, за который он был удален, его обязательно нужно наказать. Ему нужна такая школа.

Ну и что, что ты играешь за сборную Бразилии? Это уже симптомы звездной болезни, когда ты думаешь не о команде, а только о себе. Очень эгоистично – взять и сделать то, что тебе хочется. А команду он подвел», – считает Орлов.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» закончился со счетом 4:0.