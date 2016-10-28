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  • Орлов: «Жулиано нужно наказать за его хулиганский поступок»

Орлов: «Жулиано нужно наказать за его хулиганский поступок»

28 октября 2016, 08:19
10

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал поражение «Зенита» от «Анжи» с Кубке России стыдным.

«Луческу сказал, что ему и команде стыдно за такое поражение. Но важно сейчас не погружаться в разборки: ни тренеров с игроками, ни игроков между собой. Кого-то одного наказывать – смешно, ведь не готова к матчу была целая группа футболистов.

Полузащитники «Зенита» потеряли мобильность, и к Жулиано это тоже относится! За хулиганский поступок, за который он был удален, его обязательно нужно наказать. Ему нужна такая школа.

Ну и что, что ты играешь за сборную Бразилии? Это уже симптомы звездной болезни, когда ты думаешь не о команде, а только о себе. Очень эгоистично – взять и сделать то, что тебе хочется. А команду он подвел», – считает Орлов.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» закончился со счетом 4:0.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Россия Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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policepnz
1477633321
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mik1954
1477633988
Полный абзац....
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dyema
1477635450
Хрень спорол, во время удаления уже некого было подводить, игра уже была сделана, и там скорее была злость на самого себя, нервы. У всякого иногда случается.
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BANNIKOV1970
1477636212
О чём вы все?Кому он нужен этот кубок!Самое главное теперь и зенит пострадал от судей!Теперь о судейском беспределе в отношении зинки можно говорить на каждом углу и чётко гнуть свою линию!
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neofizer
1477636286
ну вот..а то всё судейка,да судейка виноват...
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andr2112
1477643224
Да кого он там подвел-то? И какая минута шла и какой был счет? Скорей всего, это был выплеск негативной энергии от "великолепно проведенного" матча. Наказывать не имеет смысла, он сам себя уже наказал.
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Alex3920486
1477646441
А я не пойму, в ситуации с "ныряльщиком" максимум горчичник, а на красная...Судьи - долбоебы.
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Алексей1988
1477649857
Старый маразматик, тебе давно пора попрощаться с футболом. То фамилии звезд не можешь запомнить, то ноешь как шавка. Уберите этого старого полудурка с экранов, а...
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