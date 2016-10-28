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  • Абрамов: «Миранчук? «Локомотив» отпустит любого своего игрока в угоду «Зениту»

Абрамов: «Миранчук? «Локомотив» отпустит любого своего игрока в угоду «Зениту»

28 октября 2016, 01:55
9

Футбольный агент Владимир Абрамов высказал мнение о переговорах полузащитника Алексея Миранчука с «Локомотивом» о новом контракте.

«Конечно, Миранчука нужно сохранить для клуба. Я не знаю, какие финансовые условия он требует и кто от него в «Локомотиве» хочет избавиться – это очень деликатный вопрос. Однозначно футболиста нужно оставлять. Другое дело, за сколько и есть ли эти деньги. Как игрок сборной, он наверняка требует повышения зарплаты.

Разве у Миранчука есть серьезное предложение от европейского клуба? Пусть растет. Только я не помню, чтобы кто-то из наших футболистов понравился за такие деньги. Не забывайте, что мы так лопухнулись на чемпионате Европы и показали настолько слабый футбол, что я очень сомневаюсь, что кому-то разумному понадобится российский игрок. Вот попробуйте продать сейчас Кокорина. Да кому он нужен!

С моей точки зрения, если Миранчуку предлагает контракт тот же «Зенит», принимая, кто генеральный директор в «Локомотиве», никаких проблем – «Локомотив» сейчас продаст любого своего футболиста в угоду «Зениту». Тем более, если за него предлагают приличные деньги.

Вообще «Локомотив» в своих финансовых потоках сейчас сливается с «Зенитом». Там сейчас очень много общего. При этом наверху в обоих клубах сидят умные люди, и если они посчитают, что Миранчук лучше раскроется в «Зените», он туда перейдет», – сказал Абрамов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (9)
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Павелий
1477615610
Ого, да уже 2-й фарм-клуб Зенита в РФПЛ: сначала Оренбург, затем Локомотив.
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семенчик
1477631290
Слишком много про него говорят
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С-Пб on-line
1477635062
Если только под руководство Влада Радимова в Зенит-2
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bumer_moscow
1477635468
Миранчуки оба нужны локомотиву.
Ответить
vladimir-7
1477635619
Что значит Локомотив сейчас продаст любого своего футболиста в угоду Зениту?
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dyema
1477636155
Бред какой-то несёт. Причём "угода", здесь правят деньги, ну и немножко рационализма.
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Антибиотик
1477637125
Маразматический бред)))
Ответить
alp
1477641407
все нагнетают и нагнетают обстановку вокруг Зенита недруги ))) ну ничего, негодяи, Зенит вам ответит отличной игрой и набранными очками ;-)
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