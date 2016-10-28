Абрамов: «Миранчук? «Локомотив» отпустит любого своего игрока в угоду «Зениту»

Футбольный агент Владимир Абрамов высказал мнение о переговорах полузащитника Алексея Миранчука с «Локомотивом» о новом контракте.

«Конечно, Миранчука нужно сохранить для клуба. Я не знаю, какие финансовые условия он требует и кто от него в «Локомотиве» хочет избавиться – это очень деликатный вопрос. Однозначно футболиста нужно оставлять. Другое дело, за сколько и есть ли эти деньги. Как игрок сборной, он наверняка требует повышения зарплаты.

Разве у Миранчука есть серьезное предложение от европейского клуба? Пусть растет. Только я не помню, чтобы кто-то из наших футболистов понравился за такие деньги. Не забывайте, что мы так лопухнулись на чемпионате Европы и показали настолько слабый футбол, что я очень сомневаюсь, что кому-то разумному понадобится российский игрок. Вот попробуйте продать сейчас Кокорина. Да кому он нужен!

С моей точки зрения, если Миранчуку предлагает контракт тот же «Зенит», принимая, кто генеральный директор в «Локомотиве», никаких проблем – «Локомотив» сейчас продаст любого своего футболиста в угоду «Зениту». Тем более, если за него предлагают приличные деньги.

Вообще «Локомотив» в своих финансовых потоках сейчас сливается с «Зенитом». Там сейчас очень много общего. При этом наверху в обоих клубах сидят умные люди, и если они посчитают, что Миранчук лучше раскроется в «Зените», он туда перейдет», – сказал Абрамов.