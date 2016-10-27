Роналду: «Враги нужны мне для мотивации. Месси? Мы уважаем друг друга»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что критика помогает ему становиться сильнее.

«Футбол научил меня использовать негатив от людей в свою пользу. Враги нужны мне для мотивации. Благодаря им я смог стать тем, кем сейчас являюсь. Никто не является настолько требовательным к себе, как я», – сказал Роналду.

Капитан сборной Португалии также рассказал о своих отношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Месси? Мы не друзья, но уважаем друг друга. СМИ преподносят наши отношения как большое соперничество, но это не так».